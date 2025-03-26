Что делать, если вода постоянно течет в унитаз: быстрое и простое решение

Если вы не знаете, как сделать так, чтобы унитаз перестал течь внутри из-за проблем с бачком, можете попробовать простой способ решения проблемы.

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Бачок унитаза не держит воду – как починить быстро и эффективно / Скриншот YouTube

Часто бывает, что из-за проблем с механизмами, которые работают в сливном бачке, вода протекает в унитаз. Проблема не только раздражает, но и отражается на показателях счетчика. Поэтому возникает вопрос, как остановить поток воды в унитазе. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас на просторах Интернета.

Автор YouTube-канала Мастер-Ок рассказал, как разобраться с протеканием в унитазе, и показал инструкцию по простому ремонту механизма впуска.

Течет вода в унитазе после наполнения бачка – как это исправить

Снимаем крышку бачка и смотрим, в чем проблема

Для начала нужно снять крышку с бачка. Нужно либо просто покрутить кнопку (кольцо под кнопкой) против часовой стрелки, либо открутить кнопку отверткой. Чаще всего бывает первый вариант.

Снимаем крышку и смотрим, в чем проблема, и какой из клапанов не работает: впускной или выпускной.

Легче всего посмотреть, что происходит со сквозной переливной трубкой.

В случае, как на видео, мы видим, что в переливную трубку вода сливается в унитаз. Здесь проблема с впускным механизмом. Но бывает и в механизме спуска. Тогда нужно открутить арматуру и проверить прокладку, которая на ней.

Ремонтируем механизм впуска своими руками

Обязательно перекрываем воду, после чего откручиваем механизм впуска. Разбираем сам механизм и смотрим, не забит ли корпус, есть ли песок и проверяем саму прокладку – в каком состоянии резинка-уплотнитель.

Внешне прокладка может выглядеть нормально, но быть уже деформированной из-за воды. Как советует автор видео, прокладку нужно промыть и прокипятить 10 минут в кастрюле, чтобы она выровнялась и приняла прежнюю форму. После этого ставим прокладку обратно в механизм, как показано в данной инструкции.

Ремонтируем наружный клапан

Находим наружный клапан. Одну часть нужно отделить, чтобы увидеть, что с прокладкой, которая в углублении.

Далее отсоединяем движущую часть. Там маленькая резиновая прокладка, отковыриваем ее отверткой. Если прокладка деформированная, ее можно просто перевернуть и вернуть в механизм обратной стороной. Но лучше всего проварить в кастрюле.

Если восстановить прокладку все же не удалось, просто ставим ее обратной стороной в механизм.

Собираем обратно сборку, как показано на видео.

Проверяем результат

Когда все собрали и поставили на место, можно включать воду. Спускаем воду и смотрим, чтобы после смыва вода в унитаз не попадала.

Проверяем – перелива и протечки больше нет. Все в порядке.

Смотрите видео, как убрать протекание воды из бачка в унитаз легко и без проблем:

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Что такое Мастер-Ок? Мастер-Ок – украинский канал на YouTube, которые предлагает видеоролики для обучения и развлечения. Идеи, которые сопровождаются рисками, автор повторять не советует. У канала более 43,5 млн просмотров, указано в описании.

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