Что делать, если вода постоянно течет в унитаз: быстрое и простое решение

Часто бывает, что из-за проблем с механизмами, которые работают в сливном бачке, вода протекает в унитаз. Проблема не только раздражает, но и отражается на показателях счетчика. Поэтому возникает вопрос, как остановить поток воды в унитазе. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас на просторах Интернета.
Автор YouTube-канала Мастер-Ок рассказал, как разобраться с протеканием в унитазе, и показал инструкцию по простому ремонту механизма впуска.
Течет вода в унитазе после наполнения бачка – как это исправить
Снимаем крышку бачка и смотрим, в чем проблема
Для начала нужно снять крышку с бачка. Нужно либо просто покрутить кнопку (кольцо под кнопкой) против часовой стрелки, либо открутить кнопку отверткой. Чаще всего бывает первый вариант.
Снимаем крышку и смотрим, в чем проблема, и какой из клапанов не работает: впускной или выпускной.
Легче всего посмотреть, что происходит со сквозной переливной трубкой.
В случае, как на видео, мы видим, что в переливную трубку вода сливается в унитаз. Здесь проблема с впускным механизмом. Но бывает и в механизме спуска. Тогда нужно открутить арматуру и проверить прокладку, которая на ней.
Ремонтируем механизм впуска своими руками
Обязательно перекрываем воду, после чего откручиваем механизм впуска. Разбираем сам механизм и смотрим, не забит ли корпус, есть ли песок и проверяем саму прокладку – в каком состоянии резинка-уплотнитель.
Внешне прокладка может выглядеть нормально, но быть уже деформированной из-за воды. Как советует автор видео, прокладку нужно промыть и прокипятить 10 минут в кастрюле, чтобы она выровнялась и приняла прежнюю форму. После этого ставим прокладку обратно в механизм, как показано в данной инструкции.
Ремонтируем наружный клапан
Находим наружный клапан. Одну часть нужно отделить, чтобы увидеть, что с прокладкой, которая в углублении.
Далее отсоединяем движущую часть. Там маленькая резиновая прокладка, отковыриваем ее отверткой. Если прокладка деформированная, ее можно просто перевернуть и вернуть в механизм обратной стороной. Но лучше всего проварить в кастрюле.
Если восстановить прокладку все же не удалось, просто ставим ее обратной стороной в механизм.
Собираем обратно сборку, как показано на видео.
Проверяем результат
Когда все собрали и поставили на место, можно включать воду. Спускаем воду и смотрим, чтобы после смыва вода в унитаз не попадала.
Проверяем – перелива и протечки больше нет. Все в порядке.
Смотрите видео, как убрать протекание воды из бачка в унитаз легко и без проблем:
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Что такое Мастер-Ок?
Мастер-Ок – украинский канал на YouTube, которые предлагает видеоролики для обучения и развлечения. Идеи, которые сопровождаются рисками, автор повторять не советует. У канала более 43,5 млн просмотров, указано в описании.
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