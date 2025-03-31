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42-летняя звезда "Рассказа служанки" впервые стала мамой

Анна Подгорная
31 марта 2025, 01:30
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Элизабет Мосс наконец подтвердила рождение первенца.
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс родила первенца - что известно / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Кратко:

  • Актриса рассказала про беременность еще в прошлом году
  • Мамой Мосс, вероятно, стала еще в средине 2024-го, однако подтвердила это лишь недавно

Звезда сериалов "Рассказ служанки" и "Безумцы" Элизабет Мосс в конце января 2024 года сообщила, что ждет ребенка - она пришла на шоу Джимми Киммела с уже заметным животиком. Это было едва ли не единственное заявление артистки о беременности, так как Мосс очень скрытная в том, что касается ее личной жизни.

Появление первенца актриса не афишировала до недавних пор. В рамках промо-кампании премьеры финального сезона "Рассказов служанки" Элизабет посетила кинофестиваля PaleyFest в Лос-Анджелесе. Там, общаясь с прессой, она похвалилась, что ей удалось совмещать съемки и материнство - она брала младенца с собой на площадку, и этот опыт ей очень понравился.

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"Мне так повезло, что я могла это делать. Вот и все. Точка. Любой из нас, кому посчастливилось привести своих детей или увидеть их на своей работе, наверняка думал: "Разве нам не повезло, что мы смогли это сделать?" - цитирует слова Элизабет Мосс издание People.

Стоит отметить, что и в этот раз актриса, хоть и поделилась новостью про рождения ребенка, деталей про него не рассказала - до сих пор не известны ни точная дата, ни пол, ни имя малыша. Также Мосс скрывает, кто стал отцом ее первенца.

Смотрите трейлер финального сезона сериала "Рассказ служанки" в котором Элизабет Мосс сыграла главную роль:

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Ранее Главред рассказывал, что звезда "Голодных игр", актриса Дженнифер Лоуренс, стала мамой. Это второй ребенок в ее браке с директором художественной галереи Куком Марони.

Также Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала свежую фотографию тяжелобольного актера в день его 70-летия. Она трогательно поздравила Крепкого орешка с юбилеем.

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Кто такая Элизабет Мосс?

Элизабет Мосс - американская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница премий Золотой глобус (2014, 2018) и Эмми (2017). Наиболее известна по ролям Зои Бартлет в сериале "Западное крыло" (1999-2006), секретаря Пегги Олсон в сериале "Безумцы" (2007-2015) и детектива Робин Гриффин в сериале "Вершина озера" (2013, 2017). С 2017 года Мосс исполняет главную роль в сериале "Рассказ служанки", снятом по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. За свои работы на телевидении Мосс была названа "королевой современного телевидения" изданием "Vulture", сообщает Википедия.

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