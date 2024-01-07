"Люблю играть в мяч и пошлю его ногой за черту": рецензия на фильм "Следующий гол – победный"

В украинском прокате идет спортивная комедия "Следующий гол – победный" от Тайки Вайтити с Майклом Фассбендером в главной роли.

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Майкл Фассбендер в фильме Тайки Вайтити "Следующий гол - победный" / Searchlight Pictures

Группка маленьких островов в Тихом океане, которая называется Американское Самоа, где живут расслабленные, веселые и религиозные аборигены. На весь мир они прославились в печальном смысле - их футбольная сборная проиграла австралийцами с невероятным счетом 31:0. И вообще она проигрывает с завидным постоянством - причем с сухим счетом. После очередного проигрыша президент местной федерации Тавита (Оскар Кайтли) и решает попросить через ФИФА пригласить тренера-легионера. Естественно, что практически никто не горит желанием ехать за тридевять земель и тренировать записных аутсайдеров. И туда натуральным образом ссылают Томаса Ронгена (Майкл Фассбендер) - бывшего тренера молодежной сборной США, человека крепко пьющего и вспыльчивого. Еще и вдобавок пережившего развод и то, что его бывшая (Элизабет Мосс) ушла к его начальнику (Уилл Арнетт). Перед Ронгеном ставят одну задачу - мол, пускай сборная забъет хотя бы единственный гол. Но она, задача эта, реально из разряда "миссия невыполнима".

Пандемия Сovid-19 уже успела стать частью прошлого и даже кое-где подернуться ностальгической дымкой, а в Голливуде по-прежнему выходят фильмы, чьему производству и выпуску она заметно помешала. А ленте "Следующий гол - победный", игровой версии знаменитой документалки, не повезло особенно - еще и из-за того, что мегакорпорация Disney купила студию 20th Century Studios Fox (и, соответственно, ее подразделение Searchlight Pictures, которое и снимало новый фильм Тайки Вайтити - уже второй после достаточно успешного "Кролика Джоджо") и задвинула проект на второй план. Ну и вишенка на торте - Арми Хаммер угодил в очень нехороший скандал и его роль пришлось переснимать с Уиллом Арнеттом.

В общем, так и вышло, что Вайтити за это время успел еще снять и выпустить четвертого "Тора", а "Следующий гол - победный" выходит в прокат только сейчас.

По итогу, картина получилась милой, но, подобно своим героям-аборигенам, какой-то чересчур расслабленной и необязательной. Может, это случилось из-за того, что в картине не так много опытных и известный актеров, кроме Фассбендера (у Мосса и Арнетт все же не столько роли, сколько камео). Но вот уж к нему вопросов нет - фильм он единолично практически тянет на собственном горбу, стараясь и отрабатывая за всех (по факту, съемки в этом кино стали для него последними перед долгим перерывом и он только недавно вернулся в новом финчеровском триллере "Убийца" для Netflix).

Плюс, авторы фильма довольно остроумно выворачивают на изнанку классический троп "белый спаситель и туземцы, которых он перевоспитывает" - и Фассбендер, конечно, очень хорош в качестве квази-Лоуренса Аравийского.

Но в целом кино вышло ладное, скроенное по всем канонам голливудского спортивного фильма о неудачниках и чудесах мотивации (в принципе, тут со времен "Рокки" ничего не поменялось) с фирменным сентиментальным юмором Вайтити и фирменными чуть грубоватыми шутками - то есть прекрасно подходящее для ленивого просмотра под напитки в новогодние праздники (даже если зритель не знает до сих пор, например, о том, что "футбол" и "соккер" - суть одно и то же).

Смотрите на видео трейлер фильма "Следующий год - победный":

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