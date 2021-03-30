Арми Хаммера выгнали с последнего фильма после новых подробностей секс-скандала

После секс-скандала Арми Хаммер остался без работы и новых предложений о съемках.
Скандальный актер Арми Хаммер, которого бывшие неожиданно стали обвинять в сексуальном насилии и извращениях разного типа, остался без работы.
Как сообщает Variety, Арми Хаммер выбыл из фильма Шпион на миллиард долларов, а это был его последний активный проект - больше его сниматься не зовут никуда.
Хаммер должен был сыграть вместе с Мэдсом Миккельсеном в драме режиссера Аммы Асанте о холодной войне, но тепер все его новые роли отменены.
Представители Asante и Walden Media, кинокомпании, стоящей за фильмом, отказались от комментариев американским журналистам.
Единственным выдающимся фильмом на радаре Хаммера был потенциальный сиквел Зови меня своим именем, который вызвал много надежд у фанатов, но так и не был запущен в активную разработку и остается без сценария. В то время как актеры и режиссер обсуждали свое желание сиквела во многих интервью СМИ, фильму никогда не давали "зеленый свет" - и теперь, из-за разногласий с Хаммером, любые планы заморожены.
Сексуальный скандал с Арми Хаммером
- Скандал с обвинениями начался в 2017 году, когда Арми Хаммера попытались обвинить в изнасиловании. Хаммер через своего адвоката отверг обвинение в изнасиловании, назвав его "возмутительным". Актер утверждал, что любое взаимодействие с любым сексуальным партнером происходило по обоюдному согласию.
- Продолжение скандала началось в 2021 году, когда в Сеть слили его переписку, где актер обещал съесть свою партнершу.
- Арми Хаммер был уволен из двух громких проектов: романтической комедии Свадьба, в которой он первоначально играл с Дженнифер Лопес, и проекта Paramount Предложение.
- После этого анонимная женщина через своего адвоката предъявила актеру обвинение в полицию. Новые обвинения против Хаммера после этого посыпались как из Рога изобилия.
- Женщины, обвиняющие Хаммера, заявили, что актер использует свои сексуальные наклонности как дымовую завесу для эмоционального насилия, манипуляции, принуждения и нападения.
- Юристы Хаммера неоднократно отрицали какие-либо нарушения. Его адвокат заявил репортерам, что любые утверждения против его клиента "заведомо ложные", заявив, что любые взаимодействия с любыми сексуальными партнерами были "полностью согласованы, поскольку они были полностью обсуждены, согласованы и взаимно участвовали".