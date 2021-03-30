Арми Хаммера выгнали с последнего фильма после новых подробностей секс-скандала

Арми Хаммер / instagram

Скандальный актер Арми Хаммер, которого бывшие неожиданно стали обвинять в сексуальном насилии и извращениях разного типа, остался без работы.

Как сообщает Variety, Арми Хаммер выбыл из фильма Шпион на миллиард долларов, а это был его последний активный проект - больше его сниматься не зовут никуда.

Хаммер должен был сыграть вместе с Мэдсом Миккельсеном в драме режиссера Аммы Асанте о холодной войне, но тепер все его новые роли отменены.

Представители Asante и Walden Media, кинокомпании, стоящей за фильмом, отказались от комментариев американским журналистам.

Единственным выдающимся фильмом на радаре Хаммера был потенциальный сиквел Зови меня своим именем, который вызвал много надежд у фанатов, но так и не был запущен в активную разработку и остается без сценария. В то время как актеры и режиссер обсуждали свое желание сиквела во многих интервью СМИ, фильму никогда не давали "зеленый свет" - и теперь, из-за разногласий с Хаммером, любые планы заморожены.

Сексуальный скандал с Арми Хаммером