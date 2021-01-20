Арми Хаммеру нашли замену на ТВ

Арми Хаммер / instagram

Жениха Дженнифер Лопес в новом фильме может сыграть Джош Дюамель, с которым ведут переговоры Лопес и съемочная команда.

Как сообщает Deadline, Арми Хаммер сам расторгнул контракт, и почти неделю шли поиски нового актера, а потом переговоры с Дюамелем.

По сюжету фильма Дарси (Лопес) и Том (которого Дюамель должен был сыграть), собирают свои очень самоуверенные семьи для идеальной свадьбы, но отношения между ними начинают остывать.

Кроме того, прямо на свадьбу попадают силовики, которые берут всех в заложники.

Режиссер фильма - Джейсон Мур, сценарист - Марк Хаммер и Лиз Мериуэзер.

Съемками занимается Lionsgate, и если Дюамель согласится на съемки, они стартуют в конце зимы 2021.

Что случилось с Арми Хаммером: