Арми Хаммеру нашли замену на ТВ

Скандальный актер Арми Хаммера ушел из фильма Shotgun Wedding после публикации его личных данных со взломанных соцсетей.
Жениха Дженнифер Лопес в новом фильме может сыграть Джош Дюамель, с которым ведут переговоры Лопес и съемочная команда.
Как сообщает Deadline, Арми Хаммер сам расторгнул контракт, и почти неделю шли поиски нового актера, а потом переговоры с Дюамелем.
По сюжету фильма Дарси (Лопес) и Том (которого Дюамель должен был сыграть), собирают свои очень самоуверенные семьи для идеальной свадьбы, но отношения между ними начинают остывать.
Кроме того, прямо на свадьбу попадают силовики, которые берут всех в заложники.
Режиссер фильма - Джейсон Мур, сценарист - Марк Хаммер и Лиз Мериуэзер.
Съемками занимается Lionsgate, и если Дюамель согласится на съемки, они стартуют в конце зимы 2021.
Что случилось с Арми Хаммером:
- Скандальные новости про Арми Хаммера распространились после его развода с Элизабет Чэмберс. Причиной развода инсайдеры назвали измены жене, употребление наркотиков и алкоголь.
- Скандал начался, когда в сеть попала часть переписки Хаммера вместе с фото, в которой он рассказывал о своих сексуальных фантазиях, где фетишизм и каннибализм.
Автор: Александр Галаджий