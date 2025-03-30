На Украину летело более тысячи дронов: Зеленский ожидает реакции США на террор РФ

Большинство регионов Украины оказались под ударом.

https://glavred.info/war/na-ukrainu-letelo-bolee-tysyachi-dronov-zelenskiy-ozhidaet-reakcii-ssha-na-terror-rf-10651652.html Ссылка скопирована

Украина предоставляет партнерам информацию о российских ударах / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, скрин с видео

Что сказал Зеленский:

В Харькове 29 марта погибли 2 человека, около 30 получили ранения

Россия за последнюю неделю сбросила на Украину 1310 КАБов

Кремль затягивает войну

29 марта страна-агрессор Россия нанесла удар по городу Харьков, в результате чего погибли два человека и получили ранения около 30 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в течение недели под вражеским ударом оказались большинство регионов Украины. При этом враг выпустил 1310 российский управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство из которых "Шахеды", и еще девять ракет различных типов, включая баллистику.

видео дня

Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей", - говорится в заметке.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые продолжают поддерживать Украину и предоставляют системы ПВО для защиты мирного населения.

Обстрелы Украины - последние новости

Напомним, на днях российские оккупанты атаковали Днепр "Шахедами". В городе было много взрывов. В результате атаки сгорел гостинично-развлекательный комплекс Bartolomeo.

Вечером 29 марта российские войска нанесли удар по военному госпиталю в Харькове. Среди военнослужащих, которые проходили лечение в медучреждении, есть пострадавшие.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что российская армия начала применять новую тактику ударов по Украине с помощью беспилотников. Оккупанты используют дроны дальнего радиуса действия еще более смертоносным способом, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Другие новости:

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред