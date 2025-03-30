Орбан примет Нетаньяху в Венгрии, несмотря на ордер Гааги

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху.

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Орбан примет Нетаньяху в Венгрии / коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента, x.com/PM_ViktorOrban

Кратко:

Нетаньяху во время визита в Венгрию планирует встретиться с Орбаном

Решение МУС вызвало резкую реакцию со стороны правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе посетит Венгрию, где его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда в Гааге. Однако венгерский премьер Виктор Орбан решил не выполнять это обязательство. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечается, Нетаньяху во время визита в Венгрию планирует встретиться с Орбаном, который и пригласил его посетить страну с официальным визитом после решения суда Гааги.

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21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галланта. Их подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности во время конфликта с ХАМАС в Секторе Газа.

Решение МУС вызвало резкую реакцию со стороны правительства Израиля, которое осудило эти ордера и обвинило суд в предвзятости. Кроме того, президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года подписал указ о введении санкций против МУС, обвинив его в "незаконном преследовании США и их союзников", в частности из-за ордеров на арест израильских чиновников.

Венгрия, как государство-участник Римского статута Международного уголовного суда, юридически обязана выполнять ордера на арест, выданные этим судом. Поэтому обязана арестовать Нетаньяху во время его визита, но Орбан заверил, что не будет этого делать.

Это уже не первый случай, когда страны-участницы Римского статута отказывались выполнять решения МУС. В частности, Монголия не арестовала российского диктатора Владимира Путина, когда тот приехал с официальным визитом в страну. Ордер на Путина был выдан в 2023 году за незаконную депортацию украинских детей в Россию.

Война за Сектор Газа - что известно

Напомним, в конце октября 2023 года израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов. Нападения произошли через три недели после атак ХАМАС, в результате которых в Израиле погибли 1400 человек.

После этого иранский президент Ибрагим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий" и заявил о "преступлениях сионистского режима". Он пригрозил вмешательством Тегерана в войну между Израилем и ХАМАС и раскритиковал США за поддержку Иерусалима.

Уже в ноябре, как писал Главред, израильская армия взяла контроль над Сектором Газа, после чего террористы полностью потеряли контроль и пытались сбежать на юг.

15 января 2025 года СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

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Что такое Международный уголовный суд МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

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