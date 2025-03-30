Путин разозлил Трампа и детали помощи США: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 30 марта по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 19:30 30 марта / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com, УНИАН

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Оккупанты планируют большое наступление в 2025 году: в ISW назвали места удара

Оккупационная армия страны-агрессора России готовится к новой наступательной операции сразу на нескольких участках фронта весной и летом 2025 года. Таким образом Кремль хочет повлиять на текущее прекращение огня и мирные переговоры, заявили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Они сообщили, что недавно наблюдали за активизацией наступательных операций РФ на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях и продолжающимися наступательными операциями врага на севере Сумской области с целью оттеснить украинские силы с оставшихся позиций в Курской области.

видео дня

ВСУ оттесняют врага: аналитики сообщили об успехе на двух направлениях фронта

Силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Белгородской области страны-агрессора России. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Геолокационные кадры от 29 марта подтверждают, что ВСУ продвинулись в восточную часть населенного пункта Поповка. В то же время российские блогеры заявили о продолжении атак ВСУ возле села и соседней Демидовки.

Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

Министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для региона, поскольку Кремль продолжит реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине, и отмечают, что Кремль уже наметил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль их границ.

Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в АТЕШ рассказали детали

Оккупанты из 80-й отдельной мотострелковой бригады ВС страны-агрессора России несут потери во время тренировок по форсированию водных преград в Херсонской области.

Об этом сообщил агент Атеш из числа военнослужащих бригады. По его словам, новобранцев отправляют из тренировочного лагеря в Крыму для штурмов островов в дельте Днепра.

Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ - WSJ

На протяжении всей войны в Украине огромные государственные расходы на военные нужды поддерживали российское производство и приглушали влияние западных санкций. В результате российская экономика стала зависеть от войны в плане рабочих мест, зарплат и роста. Поэтому отказ от этой военной подпитки после достижения мирного соглашения представляет собой экономический риск для Кремля, пишет The Wall Street Journal.

Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

Министр обороны США Пит Гегсет приказал сосредоточить усилия американской армии на сдерживании Китая от вторжения на Тайвань, укрепляя при этом оборону США путем "принятия риска" в Европе и других регионах.

Как сообщает The Washington Post, такая стратегия изложена во внутреннем документе Пентагона под названием "Временные стратегические указания национальной обороны", который был распространен в марте и имеет гриф "секретно/не для иностранцев". В нем частично повторяются тезисы из доклада консервативного аналитического центра Heritage Foundation, стоящего за "Проектом 2025".

Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

С момента полномасштабного вторжения России в Украину, США помогали украинской стороне данными разведки, стратегиями, планированием и технологиями. Но истинные масштабы этого сотрудничества оставались в тени. Об этом пишет издание New York Times (NYT).

Отмечается, что развитие и внутренняя работа этого партнерства были известны лишь узкому кругу американских и союзных чиновников. Хотя с удивительной прозрачностью Пентагон предоставил публичный отчет о вооружении на сумму $66,5 млрд для Украины, на самом деле расследование журналистов издания показало, что участие США в войне было гораздо глубже, чем считалось ранее.

"Секретное партнерство как направляло общую стратегию боя, так и направляло точную информацию о целях украинским солдатам на поле боя", - выяснили журналисты.

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

В Москве взорвался лимузин, который входит в автопарк кремлевского диктатора Владимира Путина. Свидетели опубликовали в социальных сетях фото горящего автомобиля Aurus Senat, над которым поднимался густой черный дым. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел недалеко от штаб-квартиры российской спецслужбы, на улице к северу от здания ФСБ на Лубянке. По данным СМИ, пока неизвестно, кто находился в транспортном средстве на момент взрыва. Информации о пострадавших пока нет.

На Украину летело более тысячи дронов: Зеленский ожидает реакции США на террор РФ

29 марта страна-агрессор Россия нанесла удар по городу Харьков, в результате чего погибли два человека и получили ранения около 30 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в течение недели под вражеским ударом оказались большинство регионов Украины. При этом враг выпустил 1310 российский управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство из которых "Шахеды", и еще девять ракет различных типов, включая баллистику.

РФ готовится атаковать НАТО: СМИ назвали первую цель Путина

Есть "веские признаки" того, что российский диктатор Владимир Путин мобилизует силы для атаки на НАТО. Путин понимает, что время не на его стороне, и он не склонен ждать и давать Европе достаточное количество времени для наращивания своих оборонных производственных мощностей. Кроме того, в его интересах сделать ход как можно быстрее, прежде чем экономика РФ рухнет.

Об этом в статье для 19FortyFive пишет экс-консультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского Рубен Джонсон со ссылкой на заявления главы Европейского аэрокосмического и оборонного консорциума Airbus Рене Оберманна.

Тайный удар ATACMS по Крымскому мосту: в NYT рассказали о плане атаки

Летом прошлого года Украина тайно провела третью атаку на Крымский мост, но она оказалась неудачной. Об этом пишет издание The New York Times(NYT), которое провело масштабное расследование военного сотрудничества США и Украины после полномасштабного российского вторжения.

Отмечается, что Украина повредила Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS.

Журналисты отметили, что операцию провели в рамках кампании Lunar Hail (Лунный град), которую совместно разработали украинцы и американцы.

"Мирный" план Трампа: Коваленко сделал прогноз о новых ударах России

Вместо энергетики российские оккупанты могут начать наносить удары по инфраструктуре водоснабжения, портам или продолжать и дальше террор гражданского населения. Украине не выгодны договоренности о перемирии в Черном море, а многие инициативы президента США Дональда Трампа появились для того, чтобы проверить, как агрессор Россия к ним будет относиться. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что поскольку зима закончилась, Россия будет наносить удары не по энергетике, а по другой инфраструктуре.

Дональд Трамп выразил резкое недовольство действиями России в отношении Украины и пригрозил введением дополнительных тарифов на российскую нефть, если Кремль не согласится на прекращение огня. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу NBC.

Оккупанты заняли часть Торецка, ситуация напряженная - МВА

Часть города Торецк занята российскими оккупантами. Враг продолжает обстреливать город из всех возможных средств поражения. Об этом сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в Торецке остается напряженной.

Авиация и флот Европы в Украине: в WP узнали о плане и раскрыли подробности

Страны Европы изучают возможности отправки авиации и флота в Украину после завершения российско-украинской войны. Инициатива обсуждается в рамках "коалиции желающих". Не исключено, что идею поддержат Соединенные Штаты.

В материале The Washington Post говорится о том, что Франция и Британия предлагают ввод в Украину войск "коалиции желающих", чтобы они стали опорой государства.

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