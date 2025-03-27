Путин решил защищать интересы РФ в Арктике и придумал планы 'исторического масштаба'

Путин якобы обеспокоен тем, что "страны НАТО все чаще определяют крайний север как плацдарм для возможных конфликтов".

https://glavred.info/world/putin-reshil-zashchishchat-interesy-rf-v-arktike-i-pridumal-plany-istoricheskogo-masshtaba-10651043.html Ссылка скопирована

Путин бряцает оружием в Арктике / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Что сказал Путин:

Москва наращивает военное присутствие в Арктике под предлогом "защиты интересов"

НАТО якобы рассматривает Арктику как потенциальный плацдарм для конфликтов

РФ стремится укрепить свое "глобальное лидерство" в Арктике

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва усилит присутствие в Арктике. Лидер РФ оправдал свои намерения необходимостью "защищать интересы" на фоне "обострения геополитической борьбы в регионе". Об этом пишет Sky News.

Во время выступления на Международном арктическом форуме российский диктатор заявил, что Россия "никогда никому не угрожала в Арктике". В то же время он утверждает, что РФ готова действовать решительно, чтобы "отстаивать свои интересы".

видео дня

Путин якобы обеспокоен тем, что "страны НАТО все чаще определяют крайний север как плацдарм для возможных конфликтов".

"Количество военнослужащих в Арктике будет расти", - заявил кремлевский лидер.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва рассматривает Арктику как одну из ключевых сфер своего "глобального лидерства" и готова укреплять позиции России в регионе в долгосрочной перспективе.

По словам Путина, задачи РФ в Арктике имеют "исторический масштаб" и направлены "на десятилетия и на века" вперед. Он также заявил, что развитие этого региона якобы открывает "огромные возможности для специалистов разных профессий".

Журналисты издания отмечают, что одним из ключевых экономических мотивов Кремля является намерение увеличить объемы торговли Северным морским путем через арктические воды. Это напрямую связано с перераспределением торговых потоков в сторону Азии из-за жестких санкций, наложенных Западом на Россию после вторжения в Украину.

Путин не хочет завершения войны в Украине - новости по теме

Российский диктатор Владимир Путин мешает Дональду Трампу достичь длительного мира в Украине, сообщает Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, Трамп и Зеленский договорились о 30-дневном перемирии, но Путин отклонил это предложение. Кроме того, Кремль требует снятия санкций с российских банков для прекращения огня в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров, однако их блокирует Россия, а именно Владимир Путин, который не готов к прямым переговорам. По его словам, Путин хочет войны, поэтому с ним не о чем говорить.

Как сообщал Главред, Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин боится собственного общества, дестабилизации и потери власти. В интервью Eurovision News он подчеркнул, что смерть Путина неизбежна, а это будет означать завершение войны.

Другие новости:

Кто такой Владимир Путин? Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимности выборов 2024 года в РФ.

Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред