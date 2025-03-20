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Путин выдал ультиматум украинцам в РФ и на оккупированных территориях: что им грозит

Юрий Берендий
20 марта 2025, 16:48
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Путин подписал указ, который разрешает принудительную депортацию жителей временно оккупированных территорий Украины, если они не получили гражданство РФ.
Путин выдал ультиматум украинцам в РФ и на оккупированных территориях: что им грозит
Путин выдал новый ультиматум украинцам / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Путин подписал указ о гражданах Украины, которые находятся на территории РФ и на оккупированных территориях
  • Указ позволяет депортировать украинцев с временно оккупированных территорий

Диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, которые, по мнению российских властей, находятся на территории РФ и оккупированных регионов Украины без законных оснований, должны до 10 сентября 2025 года или выехать, или же "легализоваться". Соответствующий документ был опубликован 20 марта на портале правовой информации РФ.

"Граждане Украины, находящиеся в Российской Федерации и не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации или до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в РФ", - говорится в указе Путина.

видео дня

Согласно указу, граждане Украины и владельцы "паспортов" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" должны либо принять гражданство РФ, либо официально отказаться от него. Те, кто выберут отказ, с 1 июля 2024 года приобретут статус иностранцев и могут быть принудительно депортированы.

Кроме того, "иностранцы" и лица без гражданства, прибывшие на оккупированные территории четырех украинских областей (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской), должны до 10 июня 2025 года пройти медицинский осмотр, включая анализы на ВИЧ и тесты на наркотики.

Документ ссылается на предыдущий указ Путина от 30 декабря 2024 года, определяющий "временные меры" относительно правового статуса иностранцев в России. Как следует из текста, от украинцев будут требовать:

  • сдать биометрические данные,
  • пройти медосмотр с проверкой на наркотики,
  • сдать экзамен на знание русского языка и истории,
  • погасить все имеющиеся задолженности.

Для "легализации" украинцы должны подать в МВД РФ справки об отсутствии наркозависимости, опасных инфекционных болезней и ВИЧ-инфекции.

Также предписано не привлекать к административной ответственности граждан Украины за нарушение режима пребывания, если они обратились в МВД РФ для урегулирования статуса и сдали отпечатки пальцев и сфотографировались до вступления в силу указа.

По российским законам иностранцы могут находиться в РФ не более 90 дней, после чего их могут задержать и депортировать. С 5 февраля 2025 года право на выдворение иностранцев получили руководители полиции и миграционных служб МВД РФ.

Как реагируют в Украине

Центр национального сопротивления заявил, что новый указ Кремля является началом очередной волны репрессий против украинцев в РФ и на оккупированных территориях.

"ЦНС заранее предупреждал, что Кремль перейдет к тотальному давлению на украинцев, которые оказались на ВОТ. Теперь это стало реальностью: Путин подписал указ, который обязывает всех украинцев в РФ и ВОТ до 10 сентября 2025 года или "урегулировать" свое положение, или покинуть страну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот документ является инструментом принуждения и запугивания, направленным на использование украинцев в интересах российской власти.

  • Цель Кремля - заставить украинцев принять гражданство РФ для дальнейшей мобилизации в российскую армию.
  • Для тех, кто откажется, возможны депортации, аресты и репрессии.
  • Россия стремится избавиться от всех, кто не сломался под оккупацией и войной.

"Мы неоднократно подчеркивали, что после волны репрессий во временно оккупированных территориях Кремль возьмется за украинцев, которые остались", - отметили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС советуют избегать контактов с оккупационными администрациями и по возможности выезжать с ВОТ уже сейчас, не дожидаясь "окончательных мер".

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политика президента США Дональда Трампа не вписывается в традиционную систему глобального управления такой сверхдержавы, как США, и может привести к масштабному конфликту. Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам Евгений Добряк.

18 марта Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ в районе Демидовки Белгородской области, полностью уничтожив его. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Украинские военные в последние дни отступили на территории Курской области, однако не находятся в окружении российских войск. Поэтому заявления президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина не соответствуют действительности, отмечает Reuters.

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Что такое Центр национального сопротивления

Создан Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС обучает ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.

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