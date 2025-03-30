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Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

Виталий Кирсанов
30 марта 2025, 13:04
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Секретный центр партнерства находился в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия.
NYT раскрыл, какую помощь получил Киев от США
NYT раскрыл, какую помощь получил Киев от США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Кратко:

  • База в Висбадене давала ВСУ координаты российских войск на их территории
  • Разведка и артиллерия США помогли ВСУ быстро переломить ситуацию в начале вторжения
  • Американским военным и ЦРУ разрешили помочь с ударами по РФ

С момента полномасштабного вторжения России в Украину, США помогали украинской стороне данными разведки, стратегиями, планированием и технологиями. Но настоящие масштабы этого сотрудничества оставались в тени. Об этом пишет издание New York Times (NYT).

Отмечается, что развитие и внутренняя работа этого партнерства были известны только узкому кругу американских и союзных чиновников. Хотя с удивительной прозрачностью Пентагон предоставил публичный отчет о вооружении на сумму $66,5 млрд для Украины, на самом деле расследование журналистов издания показало, что участие США в войне было гораздо глубже, чем считалось ранее.

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"Секретное партнерство как направляло общую стратегию боя, так и направляло точную информацию о цели украинским солдатам на поле боя", - выяснили журналисты.

Пять выводов из расследования

База в Висбадене давала ВСУ координаты российских войск на их территории

NYT отметил, что идея партнерства заключалась в том, что тесное сотрудничество США и Украины компенсирует огромные преимущества РФ в живой силе и вооружении. Чтобы направлять украинцев при развертывании их арсенала, американцы создали операцию под названием Task Force Dragon.

Секретный центр партнерства находился в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия. Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, среди которых были российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру. Американские и европейские разведчики просматривали спутниковые снимки, радиоизлучение и перехватывали сообщения, чтобы найти российские позиции. Затем Task Force Dragon передавала украинским военным координаты для поражения целей.

Разведка и артиллерия США помогли ВСУ быстро переломить ситуацию в начале вторжения

Весной 2022 года администрация Байдена отправила высокомобильные артиллерийские системы (HIMARS), удары с которых привели к резкому росту российских потерь, а контрнаступление Украины в 2022 году было успешным: к концу того года украинцы одержали превосходство над россиянами.

Администрация Байдена перемещала свои красные линии

С самого начала американские чиновники ограничивали себя красными линиями, наподобие таких: США не воевали с РФ, они помогали Украине. Тем не менее, они побаивались, что могут спровоцировать российского диктатора Путина атаковать НАТО или реализовать его ядерные угрозы.

"Даже когда администрация развивала все большую терпимость к риску, чтобы помочь Украине справиться с угрозой, многие из наиболее потенциально провокационных шагов были предприняты тайно", - отметило издание.

Американским военным и ЦРУ разрешили помочь с ударами по РФ

Самой сложной красной линией была граница с РФ. Но весной 2024 года, чтобы защитить Харьков от российского нападения, администрация Байдена разрешила создание "оперативного ящика" - зоны российской территории, в пределах которой офицеры США в Висбадене могли предоставлять украинцам точные координаты. Первая итерация ящика охватывала широкую полосу северной границы Украины. Однако площадь этого ящика расширили после того, как Путин привез северокорейских солдат в Курскую область.

Позднее американским военным разрешили предоставлять украинцам координаты для ударов по югу РФ, где россияне разместили силы и технику для своего наступления на востоке Украины.

Политические разногласия в Украине способствовали провалу контрнаступления 2023 года

Контрнаступление 2023 года должно было набрать обороты после успехов первого года войны. Но после того, как партнеры провели военные учения в Висбадене и согласовали стратегию, план наткнулся на украинскую политику.

Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал план, центральным элементом которого было наступление в направлении Мелитополя, которое должно было отрезать российские линии снабжения. Но у его соперника и подчиненного генерал-полковника Александра Сырского был свой план - ударить по оккупантам в Бахмуте. Украинский президент Владимир Зеленский встал на сторону Сырского и разделил боеприпасы и силы между двумя основными фронтами вместо одного.

"Украинцы так и не вернули Бахмут, и через несколько месяцев контрнаступление закончилось неудачей. Теперь Россия имела преимущество", - отметило издание.

Помощь США Украине

С первых дней войны в Украине США встали на сторону украинцев и принялись всевозможно помогать. Так было до прихода к власти Дональда Трампа, который еще во времена предвыборной кампании обещал закончить войну РФ против Украины за 24 часа. Однако, занял он Овальный кабинет 20 января, а война в Украине все еще идет. Более того, в своей попытке как-то поменять ситуацию Трамп сделал все возможное, чтобы обвалить позиции Украины на переговорах с РФ.

Переговоры по прекращению огня - последние новости

Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным. Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина.

Ранее сообщалось, что РФ будет обращаться в ООН относительно территорий Украины - дипломат предупредил об угрозе. Россия может обратиться в Совбез ООН о признании временно оккупированных территорий Украины своими, если переговорный процесс не изменится, отметил Чалый.

В ОП и Белом доме резко ответили на заявление Путина об Украине. Российский диктатор захотел, чтобы в Украине было введено "временное управление под эгидой ООН".

Напомним, Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля. Владимир Путин находит причины, чтобы не заканчивать войну, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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