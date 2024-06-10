"Летит невероятное количество": в ВСУ рассказали о новой угрозе в Донецкой области

Враг не прекращает постоянные штурмы украинских позиций в Донецкой области, при этом теперь у противника заметили увеличение определенных средств.

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На Донецком направлении оккупационная армия создает новые угрозы для ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: flickr

Российские оккупационные войска на Покровском направлении оснащают все свои штурмовые группы средствами радиоэлектронной борьбы, которые сразу появляются на позициях, куда врагу удается добраться, рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

В эфире Еспресо он отметил, что сейчас этот направление остается одной из самых горячих точек фронта. Оккупанты не прекращают попыток пробить украинскую линию обороны, однако безрезультатно.

"Подразделения бригады держат оборону в определенной полосе, уничтожая каждый день большое количество оккупантов и всего того, с чем они идут на штурмы. За минувшие сутки были уничтожены вражеский танк Т-72, а еще один поврежден, также антенны МТ-ЛБ, беспилотные комплексы", - резюмировал боец 59-й Отдельной мотопехотной бригады.

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Цехоцкий подчеркнул, что большое количество FPV-дронов противника удается уничтожать нашей РЭБ, однако их летит невероятное количество и это создает новую большую угрозу на позициях для украинских военных.

"Враг постоянно вкладывает новые силы, обновляет свои подразделения. В атаку идут малые штурмовые группы, которые хорошо оснащены, вооружены. Абсолютно все эти группы имеют средства РЭБ, которые они выставляют на позиции, куда добираются или пытаются добраться. Поэтому не надо считать врага некомпетентным или недоукомплектованным. Соответственно, нам надо совершенствовать свои средства РЭБ", - рассказал он.

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на "горячих" участках фронта - что известно

Недавно стало известно, что российские войска усилили наступление на Часов Яр. Враг пытается окружить город и идет в прямые штурмы, задействуя механизированные части - ББМ и танки.

Ранее в НГУ рассказали, что российские оккупационные войска пытаются накапливать силы на Лиманском направлении и меняют тактику штурмовых действий.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что страна-агрессор снова хочет идти в наступление, однако имеющихся российских резервов численностью 60 000 человек, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий на нескольких направлениях.

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