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РФ применила новую дерзкую тактику: боец ВСУ раскрыл детали боев возле Лимана

Юрий Берендий
9 июня 2024, 11:34
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Боец ВСУ отметил, что россияне активно меняют тактику наступательных операций на Лиманском направлении, в частности применяя "банзай-атаки".
РФ применила новую дерзкую тактику: боец ВСУ раскрыл детали боев возле Лимана
РФ изменила тактику наступления на Лиманском направлении / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Российские оккупационные войска пытаются накапливать силы на Лиманском направлении и меняют тактику штурмовых действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.

"Враг выкапывает "лисьи норы, окопы, блиндажи и т.д. для того, чтобы можно было накопить там силы и пробовать осуществить определенные штурмовые действия. За последний период времени враг пытался штурмовать наши позиции несколько раз", - отметил он.

В результате последних штурмов враг потерял несколько единиц техники и около ста оккупантов. Кроме того, в плен было взято примерно 20 россиян.

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Андрей Отченаш отметил, что этих военнослужащих РФ отправляют на смерть, доставляя к линии боевого соприкосновения танками или бронетранспортерами без огневой мощи.

"Это обшитые "ракушки", которые везут внутри личный состав", - подчеркнул военный.

Он отмечает, что после активной работы украинских военных по оккупантам они сдались, ведь понимали, что другого выхода кроме смерти у них нет.

"Тем не менее, враг меняет тактику, пытается действовать мудрее. Они пытаются использовать различные методы штурма, начиная от малых штурмовых групп, завершая такими банзай-атаками", - резюмировал он.

Что известно о бригаде НГУ "Рубеж"

4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж" - соединение Национальной гвардии Украины прямого подчинения, находящееся в высокой боевой готовности. Бригада создана по стандартам НАТО, ключевым отличием является экспертное обеспечение, высококачественный отбор бойцов и техническое оснащение. Дислоцирована в пгт Гостомель Киевской области. Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены по образцу армейских подразделений передовых стран мира. Для тактического планирования применяется американская модель принятия решений. В рамках кампании "Гвардия наступления" получила название "Рубеж", сообщает Википедия.

Наступление РФ на востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении и возвращают себе тактическую инициативу, сообщил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

В Институте изучения войны отметили, что российские оккупанты продолжили наступление на Харьковском направлении и, вероятно, захватили населенный пункт Глубокое Харьковской области.

Аналитики Института изучения войны утверждают, что имеющихся российских резервов в численности 60 000 человек может быть недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных действий на нескольких направлениях.

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