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РФ достроила новую железную дорогу: Жирохов раскрыл, что готовят россияне

Юлия Закрепа
9 июня 2024, 10:43
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Военный эксперт заявил, что вся российская группировка держится на железнодорожных перевозках.
РФ достроила новую железную дорогу: Жирохов раскрыл, что готовят россияне
РФ готовит новую железную дорогу от Ростова до захваченного Крыма / коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред, скриншот: deepstatemap,

В интервью Главреду военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов проанализировал то, что россияне проектируют новую железную дорогу от Ростова до захваченного Крыма и объяснил, насколько это усилит российскую логистику.

"Новую железную дорогу россияне уже достроили. Это мощное усиление их логистики. Ключевые элементы железной дороги трудно поразить. Удары наносятся, но информация об этом по определенным причинам не попадает в официальные отчеты Генерального штаба", - пояснил Жирохов.

Он также акцентировал внимание на том, что вся российская группировка держится на железнодорожных перевозках.

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"Рокадная дорога, которая тянется к линии фронта, это всегда огромное усиление логистики и обеспечения. Железная дорога работает, возможно, не так хорошо, как противнику бы хотелось, но первые поезда уже пошли. Усиливаются российские группировки на южно-донецком и херсонском направлениях. К сожалению, этот транспортный коридор становится для нас большой проблемой", - пояснил эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Напомним, что страна-агрессор Россия пытается развить новое наступление на трех направлениях. Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ситуация на Покровском направлении, который стал в последнее время одним из самых горячих на фронте.

В результате атак российских оккупантов потеряно более 9 гигаватт генерирующих мощностей, почти половина энергопроизводства, сказал Денис Шмыгаль и сообщил, что Россия изменила тактику ударов по энергетике.

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