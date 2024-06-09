РФ достроила новую железную дорогу: Жирохов раскрыл, что готовят россияне

Военный эксперт заявил, что вся российская группировка держится на железнодорожных перевозках.

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РФ готовит новую железную дорогу от Ростова до захваченного Крыма / коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред, скриншот: deepstatemap,

В интервью Главреду военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов проанализировал то, что россияне проектируют новую железную дорогу от Ростова до захваченного Крыма и объяснил, насколько это усилит российскую логистику.

"Новую железную дорогу россияне уже достроили. Это мощное усиление их логистики. Ключевые элементы железной дороги трудно поразить. Удары наносятся, но информация об этом по определенным причинам не попадает в официальные отчеты Генерального штаба", - пояснил Жирохов.

Он также акцентировал внимание на том, что вся российская группировка держится на железнодорожных перевозках.

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"Рокадная дорога, которая тянется к линии фронта, это всегда огромное усиление логистики и обеспечения. Железная дорога работает, возможно, не так хорошо, как противнику бы хотелось, но первые поезда уже пошли. Усиливаются российские группировки на южно-донецком и херсонском направлениях. К сожалению, этот транспортный коридор становится для нас большой проблемой", - пояснил эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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