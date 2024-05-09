'Танков достаточно много': Коваленко рассказал о серьезном давлении россиян на фронте

Александр Коваленко заявил, что противник теряет позиции в направлении населенного пункта Лиман Первый.

https://glavred.info/ukraine/tankov-dostatochno-mnogo-kovalenko-rasskazal-o-sereznom-davlenii-rossiyan-na-fronte-10563701.html Ссылка скопирована

Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко оценил ситуацию на Купянском направлении и рассказал, по каким сценариям там могут разворачиваться события.

Военный эксперт считает, что события на Купянском направлении могут разворачиваться по-разному.

"На одних направлениях россияне имеют возможность продвигаться, а на других - теряют позиции. Например, противник теряет позиции в направлении населенного пункта Лиман Первый. В этом районе у оккупантов проблемы вокруг Синьковки - основного украинского укрепрайона в направлении Купянска, и решить вопрос в свою пользу им не удается", - отметил Коваленко.

Группа российских войск "Запад", которая отвечает за Купянское направление, провела перегруппировку, и оккупанты будут пытаться давить по всей Лимано-Купянской оси.

"Угроза заключается в том, что у этой группы наибольшее количество танков - почти 1000 единиц. Возможно, группа не самая многочисленная с точи зрения личного состава, но на ее балансе треть от общего количества всех танков, которые есть у захватчиков на всем фронте. Концентрация танков достаточно велика, противник может использовать их для того, чтобы попытаться пробить себе путь для дальнейшего продвижения", - добавил эксперт.

Кто такой Андрей Коваленко Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз о ситуации на фронте в ближайшие недели:

Напомним, что оккупанты сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания. Также горело еще одно помещение в другом подъезде здания. Жертв и пострадавших не обнаружено.

Офицер ВСУ раскрыл ситуацию на Купянском направлении. На Купянском направлении оккупанты бросают в бой все больше контрактников и техники, ища слабые места в украинской обороне, отметил Владимир Гонтарь.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред