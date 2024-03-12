Оккупанты сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске

Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания.

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ВС РФ сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/synegubov

В ночь на 12 марта российские оккупанты скинули авиабомбу на Купянск Харьковской области - под удар попала жилая пятиэтажка. Вспыхнули пожары. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщил в Telegram глава Хакрьковской ОВА Олег Синегубов, враг обстрелял Купянск управляемой авиабомбой в 01:30.

"В результате удара произошло возгорание трех квартир в 5-этажном жилом доме в одном подъезде. Также горело еще одно помещение в другом подъезде здания. Жертв и пострадавших не обнаружено", - говорится в сообщении.

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В ГосЧС также подтвердили, что ночью 12 марта вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска.

"В результате удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв. м", - сообщает пресс-служба ГосЧС.

По состоянию на 04:15 огонь удалось потушить. Спасатели обследовали поврежденное здание, жертвы и пострадавшие не обнаружены.

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики. Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", отвечающий за это направление, также говорит, что

Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

Как сообщал Главред, в ночь на 11 марта российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Один из дронов-камикадзе ударил по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома. Обошлось без жертв.

7 марта российские оккупанты также атаковали Харьковскую область. Россияне ударили из систем реактивного залпового огня по Купянску. Из-за российской атаки повреждены жилые дома.

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