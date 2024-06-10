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Предприятия смогут забронировать 100% работников: кто имеет на это право

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2024, 22:33
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Работников критически важных предприятий можно будет забронировать на 12 месяцев.
Предприятия смогут забронировать 100% работников: кто имеет на это право
Бронирование работников от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине предприятия смогут забронировать от мобилизации 100% работников. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее право будут иметь предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетического комплекса или критической инфраструктуры. Такое предприятие должно быть внесено в перечень критически важных.

"Но мы обращали внимание во время работы над законом о мобилизации, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов - например, уборщики - на 100% забронированы. Потому что есть ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования", - заявил Вениславский.

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Он добавил, что есть профессии, которые могут быть замещены женщинами или не военнообязанными.

Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Бронирование военнообязанных - изменения в законодательстве

7 июня Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Теперь работников критически важных предприятий можно будет забронировать на 12 месяцев. Также разрешается бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями. Об этом сообщает Министерство экономики.

"Таким образом предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики - обеспечивать людей теплом и электроэнергией", - отметил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

Постановление №76 от 27 января 2023 года предусматривает:

  • бронирование 100% работников предприятиями ОПК, которые имеют контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы на период действия таких контрактов;
  • бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядернопромышленного, угольнопромышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;
  • бронирование 100% работников предприятиями, строящими фортификации, на период действия договора строительства;
  • для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, граждане Украины, которые находились за границей более 3 месяцев, обязаны до 16 июня лично стать на воинский учет в ТЦК. Постановлением Кабмина №563 установлено, что это обязательно для мужчин, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу.

Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за границей. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.

Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

мобилизация инфографика
Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

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