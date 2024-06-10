Предприятия смогут забронировать 100% работников: кто имеет на это право

Работников критически важных предприятий можно будет забронировать на 12 месяцев.

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Бронирование работников от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине предприятия смогут забронировать от мобилизации 100% работников. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее право будут иметь предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетического комплекса или критической инфраструктуры. Такое предприятие должно быть внесено в перечень критически важных.

"Но мы обращали внимание во время работы над законом о мобилизации, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов - например, уборщики - на 100% забронированы. Потому что есть ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования", - заявил Вениславский. видео дня

Он добавил, что есть профессии, которые могут быть замещены женщинами или не военнообязанными.

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Бронирование военнообязанных - изменения в законодательстве

7 июня Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Теперь работников критически важных предприятий можно будет забронировать на 12 месяцев. Также разрешается бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями. Об этом сообщает Министерство экономики.

"Таким образом предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики - обеспечивать людей теплом и электроэнергией", - отметил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

Постановление №76 от 27 января 2023 года предусматривает:

бронирование 100% работников предприятиями ОПК, которые имеют контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы на период действия таких контрактов;

бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядернопромышленного, угольнопромышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;

бронирование 100% работников предприятиями, строящими фортификации, на период действия договора строительства;

для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, граждане Украины, которые находились за границей более 3 месяцев, обязаны до 16 июня лично стать на воинский учет в ТЦК. Постановлением Кабмина №563 установлено, что это обязательно для мужчин, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу.

Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за границей. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.

Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

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