Массированный удар по России и сигнал Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 29 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 29 января / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. В 05:31 в Воздушных силах Украины сообщали о движении БПЛА в направлении столицы с северо-восточного направления.

В 06:09 мэр Виталий Кличко написал в Telegram о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.

видео дня

РФ оккупировала Великую Новоселку и продвинулась в 4 населенных пунктах - DeepState

Российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области. Об этом в ночь на 29 января сообщил аналитический проект Deep State.

"Враг оккупировал Великую Новоселку, а также продвинулся возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки", - говорится в сообщении.

Суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи - NYT

Федеральный судья США в Вашингтоне заблокировал решение президента Дональда Трампа о замораживании грантов и кредитов на сумму 3 триллиона долларов.

Судья приняла решение приостановить действие указа Белого дома в ответ на иск группы активистов Democracy Forward. Постоянное решение будет принято 3 февраля, пишет The New York Times.

"Важен для армии РФ": дроны атаковали четвертый по размеру НПЗ на Нижегородчине

В ночь на 29 января страна-агрессор РФ была атакована дронами. В результате вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.

Как сообщает российское издание Astra, в городе Кстово Нижегородской области дроны атаковали местную инфраструктуру в виде нефтеперерабатывающего завода. После этого вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о падении "обломков".

В ближайшие месяцы РФ подвинет на важные города: Жданов предупредил об угрозах

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло тревожную информацию некоторых СМИ о том, что якобы с наступлением лета могут быть запущены опасные процессы для существования Украины. Военный эксперт Олег Жданов оценил текущую ситуацию на фронте.

В ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление

За прошедшие сутки, 28 января 2025 года, основные атакующие усилия врага были сосредоточены на востоке, сообщает пресс-центр оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Противник проводил активные наступательные действия на Покровском направлении в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Сергеевка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное и Улаклы. Тяжелые бои шли в Лисовке, Зеленом, Шевченко, Нововасильевке, Надиевке и Янтарном, говорится в сообщении.

США отправляют Украине 90 ракет к Patriot из Израиля - Axios

На этой неделе американские военные перебросили около 90 зенитных ракет-перехватчиков Patriot со склада в Израиле в Польшу. Далее их должны передать Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на три источника, осведомленные об операции.

Взрывы гремели в Киеве и в девяти областях: РФ атаковала Украину десятками БпЛА

Украинские защитники сбили в ночь на среду 29 ударных беспилотников типа Shahed, а также дронов других типов.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 29-ти ударных БПЛА типа Shahed и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях", - говорится в сообщении в Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Несмотря на указ Трампа: США продолжают поставлять Украине военную помощь - ЦПД

Военная помощь США для Украины продолжается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее. Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Сейчас известно лишь об остановке программы международного военного финансирования, что не означает замораживание всей помощи Украине, заявил он в комментарии telegram-каналу Труха.

Кремль готовится ко второй фазе войны: при чем здесь Молдова

Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой рассказал, что страна-агрессор Россия не отвергла идею государственного переворота в его стране и пытается идти на эскалацию.

Россия проиграла первый этап гибридной войны против Молдовы, когда не смогла сорвать конституционный референдум 20 октября и помешать переизбранию Майи Санду, которая стала первым президентом в истории Республики Молдова, которая дважды выиграла прямые выборы на пост президента, говорится в интервью на 24 Канале.

Зеленский поддержал позицию Трампа относительно Путина и переговоров - Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что глава США Дональд Трамп сможет заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прийти к миру.

Как он рассказал Fox News, это возможно, если у американского президента есть реальное желание путем силы убедить Путина восстановить мир. При этом Зеленский выразил надежду, что мирное соглашение не будет просто бумажкой, а будет содержать справедливые пункты.

РФ уменьшила штурмы на Покровском направлении: военный назвал неожиданные причины

Старший лейтенант, офицер управления самоходного артиллерийского дивизиона бригады "Кара-Даг" Артем Пенков рассказал, что на Покровском направлении враг уменьшил применение механизированных групп для продвижения из-за эффективной работы артиллерии и ударных БПЛА ВСУ.

Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

Ударные беспилотники атаковали 23-й арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском Тверской области в ночь на среду, 29 января.

Также БПЛА попали в нефтеперекачивающую станцию, пишет издание Аstra. Уточняется, что в ночь на 29 января Тверскую область атаковали по меньшей мере 29 беспилотников.

Сирский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

Командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатий возглавил оперативно-стратегическую группировку войск Хортица. Войска агрессора России на фронте сосредоточили больше всего сил в операционной зоне группировки. Задача Сил обороны - удерживать линию, наносить максимальные потери оккупантам и заботиться об украинских защитниках. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что представил Драпатого как командующего Хортицы.

Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала сокрушительные последствия

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Украина нанесла два удара дронами по нефтебазе стратегических бомбардировщиков российской армии в Энгельсе. Атаки нанесли значительный ущерб.

Как отмечается в сводке Минобороны, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" на России, в 8 км от авиабазы Энгельс-2. Удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе, на тушение которых ушло несколько дней.

"Мир в обмен на территории": Зеленский назвал условие Украины

Украина заинтересована в справедливом мире и не собирается признавать оккупацию своих территорий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Fox News он рассказал о том, что с начала полномасштабной российско-украинской войны Силам обороны удалось вернуть 50% территорий, которые ранее контролировали российские оккупанты.

Ударят морозы: названа дата резкого похолодания в Украине

Погода в Украине до конца января удивила всех. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду, потепление продлится недолго.

"Ждем похолодания уже с первых дней февраля. В феврале уже будет смена синоптических условий, зайдут воздушные массы не с юга, а с северо-запада. Это принесет более низкие температуры. В начале февраля Украина вернется к более зимнему характеру погоды, вернутся и морозы. Ожидаем и определенных осадков", - отметила синоптик.

"Самый большой страх Путина": Зеленский раскрыл детали мирного соглашения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию Fox News, в котором прокомментировал позицию Дональда Трампа относительно возможного завершения войны. Глава государства подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов по усилению давления на страну-агрессора Россию является "справедливой и честной".

Главред собрал основные заявления Владимира Зеленского относительно политики Трампа и войны в Украине.

В Украине допускают прекращение огня, но при одном условии - CBS News

Многие украинцы хотят мирного завершения развязанной Россией войны, но говорят, что его нельзя достичь без определенных условий.

В материале CBS News говорится о том, что за три года войны с российскими оккупантами все больше украинцев допускают вариант прекращения огня. Но должны быть определенные условия.

Украину ждет первая официальная встреча с командой Трампа: СМИ узнали дату и место

Украину пригласили на расширенное заседание министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Киев представит глава МИД Андрей Сибига. Таким образом, ожидается первая официальная встреча представителей украинского государства с командой нового главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах, встреча ожидается 12 февраля в Париже.

Современная Россия и ее президент Владимир Путин могут существовать только в состоянии войны, а не выстраивать с кем-то добрососедские отношения. К справедливым переговорам их можно принудить силой, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя недавнее заявление российского диктатора, сообщает РБК-Украина.

Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал, что дроны ГУР не прекращают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Оккупанты из-за этого несут значительные финансовые потери, однако есть и другие проблемы, из-за которых им следует беспокоиться.

Более 20 взрывов и эвакуация: Силы обороны поразили НПС и ракетный арсенал РФ - СМИ

В ночь на 29 января Служба безопасности Украины и Силы специальных операций нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь" и ракетному арсеналу в Тверской области. Об этом сообщил источник Укринформ в СБУ.

По словам источника, эта спецоперация была направлена на поражение НПС "Андреаполь", которая является ключевой частью Балтийской трубопроводной системы-2.

Бои продолжаются: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке

Бои за Великую Новоселку продолжаются и пока нельзя сказать, что российские оккупанты ее захватили. Скорее всего, на этом участке фронта продвижение противника остановится, поскольку у вражеских сил нет возможностей для форсирования реки. Об этом заявил представитель 110-й Отдельной механизированной бригады Иван Секач, которая борется за населенный пункт.

В Украине ударит "минусовая" погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине 30 января будет достаточно теплой, но в некоторых регионах будет дождь и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти снежная лавина.

Причина якобы в Фицо: Словакия вызвала посла Украины

Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана на фоне критики Киевом словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает портал Dennik N.

Трамп атаковал Путина и способен принести Украине победу: в США раскрыли детали

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не зря перешел к ультиматумам в адрес Кремля. Похоже, он увидел слабость агрессора России и теперь намерен заключить сделку с Китаем. Трамп мог бы стать тем человеком, который принес бы Украине победу в войне.

В статье для Newsweek аналитики Йельского института лидерства (США) Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан пишут, что новая риторика Трампа, которая предполагает отказ от нападок на Зеленского и ультиматумы Кремлю, является продуктом прагматизма американского президента. Трамп делает подобные заявления, поскольку понял, что именно Россия находится в проигрышном положении.

"Трамп послал сигнал": в СНБО сделали заявление о дате окончания войны

В сети постоянно появляются прогнозы относительно завершения войны в Украине, однако ни одно медиа не имеет проверенной информации. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу, отметив, что обсуждаемые в СМИ планы Дональда Трампа о прекращении войны - не более чем конспирология.

Прекращение помощи Украине: Белый дом отменил замораживание федеральных программ - СМИ

Административно-бюджетное управление Белого дома отменило директиву администрации Трампа, которая приостанавливала федеральные кредиты, гранты и другую финансовую помощь. Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на анонимного сенатора-республиканца.

Из-за этой заморозки был остановлен ряд гуманитарных программ, в том числе и в Украине. Однако пока неизвестно, будет ли способствовать это восстановлению финансирования украинского представительства USAID.

Российские оккупанты заявили о якобы захвате населенного пункта Новоегоровка в Луганской области, опубликовав видео с российским флагом. 3-я отдельная штурмовая бригада опровергла эту информацию.

Военные отмечают, что это фейк российской пропаганды. Они пытаются создать иллюзию успеха РФ на рубежах бригады.

Зеленский объявил главное условие для завершения войны

Для завершения войны нужно, чтобы агрессорка Россия понесла справедливую ответственность. Главное для Украины - выстоять до конца и закончить войну в рамках правильных принципов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Во время своего выступления перед курсантами в День памяти Героев Крут 29 января он отметил, что дипломатия может сыграть определенную роль. Однако сама по себе она не гарантирует мир, и украинцы уже видели, как после 2014 года война не закончилась.

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