"Путин есть Путин": в ОП ответили диктатору на слова о "спонсорстве" Украины

Что сказал Подоляк:
- Путин не меняет модель своего поведения
- Война отвлекает внимание россиян от внутренних проблем
- В чем заключается концепция будущих переговоров с РФ
Современная Россия и ее президент Владимир Путин могут существовать только в состоянии войны, а не выстраивать с кем-то добрососедские отношения. К справедливым переговорам их можно принудить силой, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя недавнее заявления российского диктатора, сообщает РБК-Украина.
"Путин есть Путин. Он не меняет модель своего поведения, формат своего поведения. Он совершенно неадекватно воспринимает реальность и продолжает жить в тех иллюзиях или в тех мифах, которые он сам себе создал и соответственно которыми он пользуется для того, чтобы оправдать те или иные свои действия", - заявил он.видео дня
По мнению Подоляка, не Путину, который захватил власть в России, следует поднимать вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского. Кроме того, Путин вообще не имеет никакого отношения к внутреннему политическому процессу в Украине.
Кроме того, сегодня для Путина эскалация и война или другой конфликт является способом отвлечь внимание россиян от внутренних проблем.
"И потому они вопреки всему точно не будут идти ни на какие-то переговоры, где они будут справедливо что-то обсуждать. Я вообще не понимаю концепцию переговоров без принуждения России. И потому это не то, что он (Путин - ред.) бравирует тем, что "мы можем то, можем это". Нет, он просто чувствует, что все еще инструментов, настоящих инструментов принуждения так и нет", - отметил советник главы Офиса президента.
Что говорили Путин и Трамп о будущих переговорах
28 января Путин заявил, что Зеленский якобы не имеет права подписывать документы по итогам будущих переговоров России и Украины из-за "потери легитимности". Также он уверен в том, что Украина не будет воевать, если Запад прекратит поддержку, так как ключевым фактором является "спонсорское финансирование" и поставки вооружения.
Напомним, в Сети появилась информация якобы президент США Дональд Трамп разработал план, чтобы завершить войну России против Украины за 100 дней. Однако посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что такие слухи являются фейковыми.
Ранее также СМИ писали, что Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если страна-агрессор Россия не согласится на прекращение войны в Украине.
Накануне, как писал Главред, стало известно, что у президента США Дональда Трампа и официальных представителей Киева есть разные предположения относительно мирного соглашения об окончании войны в Украине.
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Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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