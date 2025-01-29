Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Путин есть Путин": в ОП ответили диктатору на слова о "спонсорстве" Украины

Виталий Кирсанов
29 января 2025, 17:15
290
По мнению Подоляка, не Путину, который захватил власть в России, следует поднимать вопрос о легитимности президентства Зеленского.
Михаил Подоляк
В ОП отреагировали на слова Путина о переговорах / Коллаж: Главред, фото: Президент России, Михаил Подоляк

Что сказал Подоляк:

  • Путин не меняет модель своего поведения
  • Война отвлекает внимание россиян от внутренних проблем
  • В чем заключается концепция будущих переговоров с РФ

Современная Россия и ее президент Владимир Путин могут существовать только в состоянии войны, а не выстраивать с кем-то добрососедские отношения. К справедливым переговорам их можно принудить силой, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя недавнее заявления российского диктатора, сообщает РБК-Украина.

"Путин есть Путин. Он не меняет модель своего поведения, формат своего поведения. Он совершенно неадекватно воспринимает реальность и продолжает жить в тех иллюзиях или в тех мифах, которые он сам себе создал и соответственно которыми он пользуется для того, чтобы оправдать те или иные свои действия", - заявил он.

видео дня

По мнению Подоляка, не Путину, который захватил власть в России, следует поднимать вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского. Кроме того, Путин вообще не имеет никакого отношения к внутреннему политическому процессу в Украине.

Кроме того, сегодня для Путина эскалация и война или другой конфликт является способом отвлечь внимание россиян от внутренних проблем.

"И потому они вопреки всему точно не будут идти ни на какие-то переговоры, где они будут справедливо что-то обсуждать. Я вообще не понимаю концепцию переговоров без принуждения России. И потому это не то, что он (Путин - ред.) бравирует тем, что "мы можем то, можем это". Нет, он просто чувствует, что все еще инструментов, настоящих инструментов принуждения так и нет", - отметил советник главы Офиса президента.

план победы, план перемоги
Инфографика Главреда

Что говорили Путин и Трамп о будущих переговорах

28 января Путин заявил, что Зеленский якобы не имеет права подписывать документы по итогам будущих переговоров России и Украины из-за "потери легитимности". Также он уверен в том, что Украина не будет воевать, если Запад прекратит поддержку, так как ключевым фактором является "спонсорское финансирование" и поставки вооружения.

Напомним, в Сети появилась информация якобы президент США Дональд Трамп разработал план, чтобы завершить войну России против Украины за 100 дней. Однако посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что такие слухи являются фейковыми.

Ранее также СМИ писали, что Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если страна-агрессор Россия не согласится на прекращение войны в Украине.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что у президента США Дональда Трампа и официальных представителей Киева есть разные предположения относительно мирного соглашения об окончании войны в Украине.

Читайте также:

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин Михаил Подоляк Путин новости война России и Украины мирные переговоры с Россией
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Более 20 взрывов и эвакуация: Силы обороны поразили НПС и ракетный арсенал РФ - СМИ

    Более 20 взрывов и эвакуация: Силы обороны поразили НПС и ракетный арсенал РФ - СМИ

    18:05Украина
    Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

    Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

    17:50Украина
    "Путин есть Путин": в ОП ответили диктатору на слова о "спонсорстве" Украины

    "Путин есть Путин": в ОП ответили диктатору на слова о "спонсорстве" Украины

    17:15Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

    Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

    Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

    Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

    Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

    Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

    Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

    Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

    Последние новости

    18:17

    "Женское счастье" шикарно зацветет: 3 продукта, которыми можно удобрить спатифиллум

    18:15

    Слив информации детективом НАБУ окончательно дискредитировал Бюро - эксперт

    18:05

    Более 20 взрывов и эвакуация: Силы обороны поразили НПС и ракетный арсенал РФ - СМИ

    17:50

    Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

    17:44

    Счастье будет бить ключом: 5 знаков зодиака, которым повезет в 2025 году

    Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
    17:36

    "Зажаты со всех сторон": ВСУ загнали оккупантов в ловушку на важном направлении

    17:33

    Путин может потерять военные базы в Сирии: в Bloomberg раскрыли последствия для РФ

    17:31

    Оккупанты совершили бессмысленный прорыв: линия фронта сократилась - Лакийчук

    17:15

    "Путин есть Путин": в ОП ответили диктатору на слова о "спонсорстве" Украины

    Реклама
    17:11

    На дорогах появился новый знак: что означает "песчаный цветок"

    16:51

    Одно условие может все изменить: сколько РФ еще может вести войну против Украины

    16:34

    Украину ждет первая официальная встреча с командой Трампа: СМИ узнали дату и место

    16:25

    Смогут ли россияне пойти дальше захвеченной Великой Новоселки: прогноз военного

    16:20

    Все имущество сына Порошенко было арестовано из-за неуплаты штрафа за уклонение от армии - эксперт

    16:18

    Женщина нашла в 250-летнем доме жуткую находку: что скрывалось под поломВидео

    16:16

    В Украине допускают прекращение огня, но при одном условии – CBS News

    15:57

    "Угроза существованию Украины": Буданов дал неожиданный ответ на слухиВидео

    15:56

    Почему нельзя облизывать нож: какой опасности можно себя подвергнуть

    15:53

    "Самый большой страх Путина": Зеленский раскрыл детали мирного соглашения с РФ

    15:50

    Стукнет мороз: названа дата резкого похолодания в Украине

    Реклама
    15:20

    Топ-чиновника КГГА разоблачили на фейковой инвалидности ради брони

    15:18

    Не спешите выбрасывать: три пищевых отхода заменят дорогие чистящие средства

    14:59

    Никитюк впервые после слухов о беременности показалась в полный рост: "Сияю"

    14:55

    Франция и Британия способны отправить войска в Украину, но есть нюанс - Уолш

    14:53

    "Мир в обмен на территории": Зеленский назвал условие Украины

    14:43

    Гороскоп на февраль 2025: Скорпионам - любовь, Девам - прорыв

    14:30

    Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия

    14:20

    Будут цвести с весны до осени: какие цветы посадить, чтобы иметь роскошную клумбу

    14:17

    "Кровь войны": эксперт раскрыл прогноз "адских санкций" против РФ

    13:48

    Оккупанты сдаются в плен с радостью: ситуация возле Покровска изменилась - ВСУ

    13:38

    Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена ведущих конкурса

    13:29

    Татьяна Лазарева сообщила о пополнении в семьи

    13:27

    Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

    13:23

    Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

    12:59

    РФ уменьшила штурмы на Покровском направлении: военный назвал неожиданные причины

    12:52

    Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

    12:45

    "Трудности для РФ": саудовская нефть может заместить российскую – эксперт

    12:44

    Суд избрал меру пресечения мужу Анны Жук - сколько лет ему грозит

    12:28

    Угроза штурма города-миллионника: РФ нацелилась на ключевую высоту – офицер НГУ

    12:22

    Закуска, которую разметут со стола: бюджетный рецепт из простого хлеба за 2 минуты

    Реклама
    12:17

    НАТО и G7 могут перекрыть "золотую жилу" Путина: Омельченко озвучил сценарий

    12:08

    "Бесишь": Леся Никитюк публично высказала свое мнение о Маше Ефросининой

    12:06

    Какая цена на нефть является критической для РФ и чем это грозит: прогноз

    11:55

    Кремль готовится ко второй фазе войны: при чем здесь Молдова

    11:35

    Несмотря на указ Трампа: США продолжают поставлять Украине военную помощь - ЦПД

    11:16

    Взрывы гремели в Киеве и в девяти областях: РФ атаковала Украину десятками БпЛА

    11:02

    США отправляют Украине 90 ракет к Patriot из Израиля - Axios

    10:57

    Китайский гороскоп на завтра 30 января: Лошадям - сплетни, Петухам - страх

    10:56

    Враг боится новых атак: из-за ударов по НПЗ оккупанты засуетились в Крыму - Атеш

    10:15

    В ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление

    Новости Украины
    Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
    Война с Россией
    Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
    Поздравления
    С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять