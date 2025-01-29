Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

Более 20 беспилотников атаковали склад боеприпасов 23-арсенала ГРАУ в Тверской области.

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Дроны атаковали арсенал ГРАУ в РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Беспилотники атаковали 23-й арсенал ГРАУ

Под удар попала войсковая часть в поселке Октябрьский

Ударные беспилотники атаковали 23-й арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском Тверской области в ночь на среду, 29 января.

Также БПЛА попали в нефтеперекачивающую станцию, пишет издание Astrа. Уточняется, что в ночь на 29 января Тверскую область атаковали как минимум 29 беспилотников.

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При этом более 20 беспилотников атаковали склад боеприпасов 23-арсенала ГРАУ и прилегающую к нему войсковую часть в поселке Октябрьский Торопецкого муниципального округа.

/ Инфографика: Главред

"На складе боеприпасы в момент атаки отсутствовали, сам он поврежден. Повреждены также 3 здания войсковой части", - отмечается в сообщении.

Издание напоминает о том, что ранее 23 арсенал ГРАУ атаковали в сентябре 2024 года. Судя по спутниковым снимкам, тогда были повреждены 58 зданий склада.

Помимо арсенала, беспилотники атаковали сегодня нефтеперекачивающую станцию "НПС Андреаполь" ООО "Транснефть-Балтика" в деревне Ерохино. Повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

/ ASTRA

Что известно о станции "Андреаполь"

Это один из крупнейших производственных объектов в Тверской области. Создана в 1982 году. Как говорилось в соответствующем приказе Управления Верхневолжскими магистральными нефтепроводами, станция была необходима "для обеспечения завершения строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения перекачки нефти по нефтепроводу Сургут — Полоцк".

НПС "Андреаполь" — одна из опорных точек Балтийской трубопроводной системы-2. Ее работники вносят большой вклад в обеспечение надежной и безопасной транспортировки нефти, а регулярная модернизация и обновление позволяют ей соответствовать самым строгим требованиям, предъявляемым к объектам трубопроводного транспорта.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей.

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Город Торопец - что о нем известно Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России. В Торопце находится воинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и минобороны РФ об этом не сообщали.

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