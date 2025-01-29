Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

Алексей Тесля
29 января 2025, 13:23
132
Более 20 беспилотников атаковали склад боеприпасов 23-арсенала ГРАУ в Тверской области.
Дрон
Дроны атаковали арсенал ГРАУ в РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Важно:

  • Беспилотники атаковали 23-й арсенал ГРАУ
  • Под удар попала войсковая часть в поселке Октябрьский

Ударные беспилотники атаковали 23-й арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском Тверской области в ночь на среду, 29 января.

Также БПЛА попали в нефтеперекачивающую станцию, пишет издание Astrа. Уточняется, что в ночь на 29 января Тверскую область атаковали как минимум 29 беспилотников.

видео дня

При этом более 20 беспилотников атаковали склад боеприпасов 23-арсенала ГРАУ и прилегающую к нему войсковую часть в поселке Октябрьский Торопецкого муниципального округа.

Дрон
/ Инфографика: Главред

"На складе боеприпасы в момент атаки отсутствовали, сам он поврежден. Повреждены также 3 здания войсковой части", - отмечается в сообщении.

Издание напоминает о том, что ранее 23 арсенал ГРАУ атаковали в сентябре 2024 года. Судя по спутниковым снимкам, тогда были повреждены 58 зданий склада.

Помимо арсенала, беспилотники атаковали сегодня нефтеперекачивающую станцию "НПС Андреаполь" ООО "Транснефть-Балтика" в деревне Ерохино. Повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

Screenshot
/ ASTRA

Что известно о станции "Андреаполь"

Это один из крупнейших производственных объектов в Тверской области. Создана в 1982 году. Как говорилось в соответствующем приказе Управления Верхневолжскими магистральными нефтепроводами, станция была необходима "для обеспечения завершения строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения перекачки нефти по нефтепроводу Сургут — Полоцк".

НПС "Андреаполь" — одна из опорных точек Балтийской трубопроводной системы-2. Ее работники вносят большой вклад в обеспечение надежной и безопасной транспортировки нефти, а регулярная модернизация и обновление позволяют ей соответствовать самым строгим требованиям, предъявляемым к объектам трубопроводного транспорта.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей.

Другие новости:

Город Торопец - что о нем известно

Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.

В Торопце находится воинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и минобороны РФ об этом не сообщали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тверь атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

13:27Украина
Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

13:23Мир
Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

12:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

Последние новости

13:48

Оккупанты сдаются в плен с радостью: ситуация возле Покровска изменилась - ВСУ

13:38

Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена ведущих конкурса

13:29

Татьяна Лазарева сообщила о пополнении в семьи

13:27

Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

13:23

Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
12:52

Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

12:45

"Трудности для РФ": саудовская нефть может заместить российскую – эксперт

12:44

Суд избрал меру пресечения мужу Анны Жук - сколько лет ему грозит

12:28

Угроза штурма города-миллионника: РФ нацелилась на ключевую высоту – офицер НГУ

Реклама
12:22

Закуска, которую разметут со стола: бюджетный рецепт из простого хлеба за 2 минуты

12:17

НАТО и G7 могут перекрыть "золотую жилу" Путина: Омельченко озвучил сценарий

12:08

"Бесишь": Леся Никитюк публично высказала свое мнение о Маше Ефросининой

12:06

Какая цена на нефть является критической для РФ и чем это грозит: прогноз

11:55

Кремль готовится ко второй фазе войны: при чем здесь Молдова

11:35

Несмотря на указ Трампа: США продолжают поставлять Украине военную помощь - ЦПД

11:16

Взрывы гремели в Киеве и в девяти областях: РФ атаковала Украину десятками БпЛА

11:02

США отправляют Украине 90 ракет к Patriot из Израиля - Axios

10:57

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Лошадям - сплетни, Петухам - страх

10:56

Враг боится новых атак: из-за ударов по НПЗ оккупанты засуетились в Крыму - Атеш

10:15

В ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление

Реклама
10:10

В ближайшие месяцы РФ подвинет на важные города: Жданов предупредил об угрозах

09:46

Бывшая жена Остапчука рассказала, о чем жалеет после развода - детали

09:45

Китайский гороскоп на февраль 2025: Тиграм - испытание, Змеям - счастье

09:21

Россияне будут "перерезать" ключевую трассу: озвучена новая цель РФ на востоке

09:14

"Важен для армии РФ": дроны атаковали четвертый по размеру НПЗ на Нижегородчине

09:00

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко

08:40

Была пьяной, курила, лезла обниматься: Соловий пришла на интервью "подшофе"

08:36

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

"Отравился пропагандой РФ": в МИД жестко ответили на хамские выпады Фицо

08:13

Суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи - NYT

08:00

Два условия окончания войны в Украине: способен ли Трамп навязать России прекращение огнямнение

07:47

"Посылать таких": путиниста Киркорова не хотят впускать в РФ из США - детали

07:24

РФ оккупировала Великую Новоселку и продвинулась в 4 населенных пунктах – DeepState

06:49

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

06:15

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

06:10

Об обмене публичными месседжами между Трампом и Путиныммнение

06:00

Настя Каменских вышла на связь после скандала с Потапом и показала свое лицо

05:35

Что значит "жданиками годувати": лишь единицы объяснят выражениеВидео

05:00

Какой сегодня праздник 29 января 2025 года: что запрещено делать женщинам в этот день

04:37

Большинство даже не догадывается об ошибке: как правильно солить суп

Реклама
04:16

3 самые сильные молитвы за здоровье: кому молиться за здоровье близких

04:04

Гороскоп на завтра 30 января: Тельцам - исполнение желаний, Весам - хорошие новости

03:24

Что вышло из моды в 2025 году: топ-5 антитрендов

03:08

"Враждовать с ними не стоит": 4 имени женщин с очень сильной энергетикойВидео

02:32

Проще некуда: рецепт невероятного десерта из двух ингредиентов - без выпечки

02:02

Секрет раскрыт: как остановить кристаллизацию меда - малоизвестный, но простой способ

01:54

РФ под массированной атакой БПЛА: сразу в нескольких областях раздаются взрывы

01:30

"Женя - прекрасный": Цимбалару прокомментировала отношения с Яновичем

01:12

Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

00:49

ТОП-3 самые конфликтные пары: какие знаки зодиака ссорятся чаще всего

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять