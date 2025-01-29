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Украину ждет первая официальная встреча с командой Трампа: СМИ узнали дату и место

Андрей Ганчук
29 января 2025, 16:34обновлено 29 января, 17:24
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На встречу поедет министр иностранных дел Андрей Сибига.
Сибига, Украина, США
Сибига может встретиться с главой Госдепа США уже 12 февраля - СМИ / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, УНИАН

Что известно о встрече глав МИД:

  • На встречу приглашен глава МИД Украины Сибига
  • Встреча будет с участием США
  • Встреча должна состояться 12 февраля в Париже

Украину пригласили на расширенное заседание министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Киев представит глава МИД Андрей Сибига. Таким образом, ожидается первая официальная встреча представителей украинского государства с командой нового главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах, встреча ожидается 12 февраля в Париже.

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Остальные детали пока неизвестны.

С кем может встретиться Сибига?

По рангу США на встрече министров иностранных дел должен представлять государственный секретарь. Им является Марко Рубио, которого ранее назначил президент Дональд Трамп.

Считается, что пост госсекретаря аналогичен должности министра иностранных дел. Но такой чиновник обычно обладает куда большим весом, чем просто глава МИД.

Глава Госдепа – самый высокопоставленный член Кабмина США. Он занимает третье место в вертикали исполнительной власти Америки после президента и вице-президента.

Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

Встреча Зеленского и Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в Министерстве иностранных дел заявляли, что Киев рассчитывает на встречу президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом после инаугурации американского главы государства. Лидеры должны обсудить справедливое завершение войны.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Встреча Зеленского и Трампа может состояться в ближайшее время, считает глава Офиса президента Андрей Ермак. Глава государств должны обговорить конкретные планы относительно завершения войны.

Украина намерена ознакомить команду Трампа со своей стратегией мира и победы, сказал Андрей Ермак. Консультации с новой американской администрацией продолжаются. Есть надежда, что скоро состоится встреча.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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