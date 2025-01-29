Более 20 взрывов и эвакуация: Силы обороны поразили НПС и ракетный арсенал РФ - СМИ

В результате атаки Сил обороны Украины был поражен ракетный арсенал РФ, прозвучало более 20 взрывов, сообщалось об эвакуации, отмечают СМИ.

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СМИ раскрыли новые детали нового удара по территории России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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Силы обороны Украины поразили НПС "Андреаполь" и ракетный арсенал РФ

Россия была вынуждена остановить магистральный трубопровод

В ночь на 29 января Служба безопасности Украины и Силы специальных операций нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь" и ракетному арсеналу в Тверской области. Об этом сообщил источник Укринформ в СБУ.

По словам источника, эта спецоперация была направлена на поражение НПС "Андреаполь", которая является ключевой частью Балтийской трубопроводной системы-2.

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В результате атаки дронов были повреждены фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Из-за этого Россия была вынуждена остановить магистральный трубопровод, транспортирующий нефть к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Также удары были нанесены по 23-му ракетному арсеналу минобороны РФ в Тверской области. Дроны поразили сам склад и три здания воинской части. По словам местных жителей, прозвучало более 20 взрывов, а в чатах сообщали об эвакуации населения.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает отработку по военным и логистическим объектам на территории врага, уменьшая его способности вести войну против Украины. Дроновые санкции демонстрируют свою эффективность. Их применение будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

Ракеты украинского производства и их дальность / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны Великобритании сообщило о двух ударах украинских дронов по нефтебазе стратегических бомбардировщиков РФ в Энгельсе, нанесших значительный ущерб. Согласно сводке Минобороны, 8 января 2025 года украинские беспилотники атаковали нефтебазу "Кристалл", расположенную в 8 км от авиабазы Энгельс-2. В результате удара вспыхнули масштабные пожары на складах горюче-смазочных материалов, ликвидация которых длилась несколько дней.

Последние атаки украинских дронов по НПЗ и нефтебазам значительно усложнили обеспечение армии РФ, заставив ее переориентировать логистические маршруты через временно оккупированный Крым. Как сообщили агенты "Атеш", россияне активнее перевозят топливо через полуостров, но избегают накопления больших запасов из-за риска новых ударов украинских БПЛА.

Кроме того, в ночь на 26 января в Рязани прогремели взрывы - по данным местных жителей, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. РосСМИ сообщают о новом пожаре на его территории, ставшем второй атакой на этот объект за последние двое суток.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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