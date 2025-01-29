Путин может потерять военные базы в Сирии: в Bloomberg раскрыли последствия для РФ

Путин оказал военную поддержку Асаду в 2015 году, что помогло изменить ход войны против повстанческих сил в то время.

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Путин может потерять военные базы в Сирии / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Википедия

Главное из материала:

Россия использует две базы в Сирии

Турция выступает против продолжения военного присутствия Москвы в Сирии

Россия получила 49-летнюю аренду базы Тартус и аэродрома Хмеймим

Москва теряет надежду сохранить две военные базы в Сирии, которые позволяли ей влиять на Ближнем Востоке и в Африке. Переговоры с новым сирийским правительством зашли в тупик.

Как сообщил источник издания Bloomberg, российская активность на аэродроме в Хмеймиме ограничена, а два транспортных судна были вынуждены ждать несколько недель, прежде чем сирийские власти разрешили им пришвартоваться на военно-морской базе в Тартусе для вывоза военной техники.

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Ранее Кремль надеялся убедить Хаят Тахрир аль-Шам (HTS), бывшее ответвление Аль-Каиды, которое возглавило свержение союзника Кремля Башара Асада, позволить ему остаться на базах. Россия помогла Асаду бежать в Москву, когда его режим пал.

Что известно о военных базах

Тартус - единственный российский военно-морской узел в Средиземноморье, а Хмеймим - ключевая база снабжения для действий Москвы во многих частях Африки.

Россия использовала эти две базы, чтобы попытаться восстановить свое влияние времен Холодной войны на Ближнем Востоке. Их потеря стала бы значительным стратегическим откатом назад, поскольку Россия остается в эскалации конфронтации с США и их европейскими союзниками почти три года с тех пор, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Путин оказал военную поддержку Асаду в 2015 году, что помогло изменить ход войны против повстанческих сил в то время. В 2017 году Россия получила 49-летнюю аренду базы Тартус и аэродрома Хмеймим.

Турция, которая поддержала повстанцев в свержении Асада и является соперником России в Сирии, выступает против продолжения военного присутствия Москвы в стране. Крайне сомнительно, что новые сирийские власти позволят России остаться на базах после того, как российские военные самолеты атаковали силы оппозиции во время гражданской войны в стране, заявили два высокопоставленных турецких чиновника.

Турция предложила поставлять сирийским вооруженным силам оружие и проводить учения. Значительная часть военного потенциала страны была уничтожена израильскими атаками после свержения Асада.

Министры иностранных дел Германии и Франции посетили Сирию вскоре после Нового года, когда Европейский Союз активизировал усилия по налаживанию связей с новыми властями и убеждению их ограничить влияние России.

Свержение режима из Сирии - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, что 8 декабря в Сирии прекратил существование правящий режим Башара Асада, который поддерживала агрессорка Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказала, а Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении.

Эксперт Илия Куса назвал страны, которые будут в плюсе после смены власти в Сирии. Выгода Турции заключается в том, что сейчас турки являются главными доминантными политическими и военно-политическими силами в Сирии, которые могут прямо влиять на формирование новой власти в Дамаске.

Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии. Диктатор заявил, что когда оппозиционные силы зашли в столицу, он переехал в провинцию Латакия вместе с российскими войсками для наблюдения за боевыми операциями. Не имея реальной возможности покинуть базу, Москва обратилась к командованию с требованием о немедленной эвакуации.

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