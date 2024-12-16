"Не думал о поиске убежища": Асад сделал первое заявление после побега из Сирии

Вкратце:
- Асад покинул Сирию 8 декабря
- Диктатор не думал об отставке
Диктатор Башар Асад сделал первое заявление после падения его режима в Сирии. В Telegram он утверждает, что покинул страну вечером 8 декабря и что его отъезд был незапланированным.
Асад заявил, что когда оппозиционные силы зашли в столицу, он переехал в провинцию Латакия вместе с российскими войсками для наблюдения за боевыми операциями.
"Поскольку полевая ситуация в этом районе в дальнейшем ухудшалась, сама российская военная база попала под усиленный обстрел с беспилотников. Не имея реальной возможности покинуть базу, Москва обратилась к командованию базы с требованием организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря", - говорится в заяве Асада.
Диктатор также уверяет, что "ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища".
Падение режима Асада - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что режим Асада свергнут, а диктатор сбежал. Сирийские повстанцы зашли в столицу Дамаск - армия Асада сопротивления не оказала.
Недавно эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса прокомментировал ситуацию с бегством сирийского диктатора Башара Асада в РФ после смены власти в Дамаске. В интервью Главреду он предположил, что на первых порах, после бегства из Сирии, Асад останется в РФ.
Также президент Владимир Зеленский отреагировал на падение сирийского режима Башара Асада, которого поддерживал диктатор Владимир Путин. Он отметил, что режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно такими являются все режимы, которые поддерживает Путин.
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Кто такой Башар Асад?
Башар Хафез аль-Асад - сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет - с 1971 по 2000 год.
Последние годы режим Асада активно поддерживала Россия.
В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и исчез в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.
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