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"Он уедет": появился неожиданный прогноз о судьбе сирийского диктатора Асада

Алексей Тесля
11 декабря 2024, 03:05
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На первых порах, после побега из Сирии, Башар Асад останется в РФ, говорит Илия Куса.
'Он уедет': появился неожиданный прогноз о судьбе сирийского диктатора Асада
/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключевое:

  • На первое время Асад останется в РФ
  • Возможно он уедет в Эмираты

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса прокомментировал ситуацию с побегом сирийского диктатора Башара Асада в РФ после смены власти в Дамаске.

В интервью Главреду он предположил, что на первых порах, после побега из Сирии, Асад останется в РФ.

"Он, скорее всего, будет жить в России. Не думаю, что они будут что-то с ним делать", - говорит эксперт.

Вместе с тем он не исключает, что в будущем Асад может сменить место жительства и уехать из РФ.

"Да, возможно, он позже уедет в Эмираты. Но это уже никого не волнует, даже самих россиян", - добавил Куса.

Смотрите видео – интервью Илии Кусы Главреду:

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Ранее сообщалось о том, что режим Асада свергнут, а сирийский диктатор сбежал. Сирийские повстанцы зашли в столицу Дамаск – армия Асада сопротивления не оказала.

Как сообщал Главред, самолет Асада, похоже, попытался вылететь из Сирии, однако спустя время бесследно исчез с радаров. Есть версия, что Асад покинул страну и погиб в авиакатастрофе: российский самолет Ил-76, на борту которого вероятно был сирийский президент, мог потерпеть крушение, поскольку пропал с радаров.

Напомним, Израиль принял решение развернуть свои силы в буферной зоне на границе с Сирией. В ЦАХАЛ подчеркнули, что не вмешиваются в сирийские события, а защищают свою приграничную зону.

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