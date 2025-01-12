Есть повреждения: у кораблей РФ возникли серьезные проблемы у берегов Сирии

Российские корабли находятся на внешнем рейде возле порта Тартус, новые власти в Сирии не дают разрешение судам РФ зайти в порт, отметили в ГУР.

https://glavred.info/world/est-povrezhdeniya-u-korabley-rf-voznikli-sereznye-problemy-u-beregov-sirii-10629866.html Ссылка скопирована

У кораблей РФ возникли серьезные проблемы у берегов Сирии / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в сообщении ГУР:

Войска РФ получили приказ сжигать неисправную технику

Сирия не дала разрешение российским кораблям на заход в порт Тартус

На одном из десантных кораблей РФ началась утечка горючего

У российского корабля у берегов Сирии зафиксирована утечка топлива из баков. Кроме того, новые сирийские власти запрещают вход российских кораблей в порт Тартус. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что Россия продолжает транспортировать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации.

видео дня

"Все военные машины, которые находятся в неработоспособном состоянии и требуют ремонта, российским солдатам приказали сжечь", - говорится в сообщении.

По данным разведки, российские войска столкнулись с трудностями при эвакуации военного имущества морским путем - разрешения на вход их кораблей в порт Тартус до сих пор нет. 9 января 2025 года российский контр-адмирал Валерий Варфоломеев предпринял очередную попытку договориться, но его не допустили к переговорам.

Сухогруз Sparta вместе с двумя большими десантными кораблями РФ - "Иван Грен" и "Александр Отраковский" - сейчас находятся на внешнем рейде порта Тартус.

"На "Отраковском" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим", - резюмировали в ГУР.

Ситуация в Сирии - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова способствовать стабилизации ситуации в Сирии после свержения режима Башара Асада. Глава государства сообщил, что провел совещание, где заслушал доклады министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра аграрной политики Виталия Коваля относительно их визита в Сирию. Во время совещания обсудили результаты переговоров в Дамаске, а также перспективы в сфере безопасности и экономической сферах.

После переговоров с новым руководством Сирии Россия вывела из района Дамаска не менее 400 своих военных. Сейчас продолжаются обсуждения эвакуации большего количества солдат из других регионов страны. Вопрос дальнейшего присутствия российских войск в Сирии остается неопределенным. По данным Financial Times, ссылаясь на слова Камала Лабабиди, члена политбюро "Хайат Тахрир аш-Шам", на этой неделе российские военные представители встретились с представителями организации для согласования безопасного прохода конвоя.

После свержения режима Асада сотни российских военных остаются в Сирии из-за опасений нападения во время движения из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме.

Другие новости:

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред