Есть повреждения: у кораблей РФ возникли серьезные проблемы у берегов Сирии

О чем говорится в сообщении ГУР:
- Войска РФ получили приказ сжигать неисправную технику
- Сирия не дала разрешение российским кораблям на заход в порт Тартус
- На одном из десантных кораблей РФ началась утечка горючего
У российского корабля у берегов Сирии зафиксирована утечка топлива из баков. Кроме того, новые сирийские власти запрещают вход российских кораблей в порт Тартус. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что Россия продолжает транспортировать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации.
"Все военные машины, которые находятся в неработоспособном состоянии и требуют ремонта, российским солдатам приказали сжечь", - говорится в сообщении.
По данным разведки, российские войска столкнулись с трудностями при эвакуации военного имущества морским путем - разрешения на вход их кораблей в порт Тартус до сих пор нет. 9 января 2025 года российский контр-адмирал Валерий Варфоломеев предпринял очередную попытку договориться, но его не допустили к переговорам.
Сухогруз Sparta вместе с двумя большими десантными кораблями РФ - "Иван Грен" и "Александр Отраковский" - сейчас находятся на внешнем рейде порта Тартус.
"На "Отраковском" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим", - резюмировали в ГУР.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова способствовать стабилизации ситуации в Сирии после свержения режима Башара Асада. Глава государства сообщил, что провел совещание, где заслушал доклады министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра аграрной политики Виталия Коваля относительно их визита в Сирию. Во время совещания обсудили результаты переговоров в Дамаске, а также перспективы в сфере безопасности и экономической сферах.
После переговоров с новым руководством Сирии Россия вывела из района Дамаска не менее 400 своих военных. Сейчас продолжаются обсуждения эвакуации большего количества солдат из других регионов страны. Вопрос дальнейшего присутствия российских войск в Сирии остается неопределенным. По данным Financial Times, ссылаясь на слова Камала Лабабиди, члена политбюро "Хайат Тахрир аш-Шам", на этой неделе российские военные представители встретились с представителями организации для согласования безопасного прохода конвоя.
После свержения режима Асада сотни российских военных остаются в Сирии из-за опасений нападения во время движения из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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