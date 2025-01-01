'Одно из самых больших поражений Москвы': Зеленский - о конце транзита газа из РФ

Зеленский отметил, что превращение энергоносителей в оружие лишило Россию доступа к наиболее выгодному рынку - Европе.

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Зеленский сделал заявление об остановке транзита российского газа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, УНИАН

Главные тезисы Зеленского:

Объем транзита газа из РФ через Украину, который составлял более 130 млрд кубометров, сейчас равен нулю

Россия потеряла доступ к наиболее выгодному рынку - Европе

Сотрудничество с надежными партнерами снизит цены на газ и поможет преодолеть энергетическую зависимость от РФ

В течение 25 лет объем транзита российского газа через Украину в Европу составлял более 130 миллиардов кубометров ежегодно. Теперь этот объем равен нулю, что является одним из крупнейших поражений РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы", - отметил глава государства. видео дня

Зеленский подчеркнул, что превращение энергоносителей в оружие и использование энергетического шантажа лишило Россию доступа к наиболее выгодному рынку - Европе. Однако, по его словам, большинство европейских стран успешно адаптировались к новым реалиям.

"Сегодня наша общая задача - поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики", - добавил Зеленский.

Президент также надеется, что поставки американского газа в Европу вырастут, о чем заявлял президент Дональд Трамп. Зеленский отметил, что сотрудничество с реальными партнерами позволит снизить цены на газ и обеспечить более комфортные условия для европейских стран.

"Чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России", - заявил он.

Газопроводы из РФ в Европу / Инфографика: Главред

Прекращение транзита российского газа - последние новости

Напомним, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, завершив пятилетний контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", заключенный 30 декабря 2019 года. С 7 часов утра перестало действовать соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом" относительно физических точек соединения газотранспортных систем двух стран.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что завершение транзита газа в Европу через Украину не повлияет на газоснабжение для граждан Украины. Он заверил, что государство обеспечит теплоснабжение, а газ и тепло будут поступать в дома каждого украинца.

Как сообщал Главред, остановка транзита газа из России вызвала возмущение у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В видеообращении он заявил, что этот шаг заставит страдать страны ЕС, в отличие от России.

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Контракт на транзит газа между Россией и Украиной 30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина - Россия - Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях. Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи стороны поставили за сутки до прекращения прежнего контракта. Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"." Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров. Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

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