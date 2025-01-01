Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Одно из самых больших поражений Москвы": Зеленский - о конце транзита газа из РФ

Руслана Заклинская
1 января 2025, 18:15
881
Зеленский отметил, что превращение энергоносителей в оружие лишило Россию доступа к наиболее выгодному рынку - Европе.
'Одно из самых больших поражений Москвы': Зеленский - о конце транзита газа из РФ
Зеленский сделал заявление об остановке транзита российского газа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, УНИАН

Главные тезисы Зеленского:

  • Объем транзита газа из РФ через Украину, который составлял более 130 млрд кубометров, сейчас равен нулю
  • Россия потеряла доступ к наиболее выгодному рынку - Европе
  • Сотрудничество с надежными партнерами снизит цены на газ и поможет преодолеть энергетическую зависимость от РФ

В течение 25 лет объем транзита российского газа через Украину в Европу составлял более 130 миллиардов кубометров ежегодно. Теперь этот объем равен нулю, что является одним из крупнейших поражений РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы", - отметил глава государства.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что превращение энергоносителей в оружие и использование энергетического шантажа лишило Россию доступа к наиболее выгодному рынку - Европе. Однако, по его словам, большинство европейских стран успешно адаптировались к новым реалиям.

"Сегодня наша общая задача - поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики", - добавил Зеленский.

Президент также надеется, что поставки американского газа в Европу вырастут, о чем заявлял президент Дональд Трамп. Зеленский отметил, что сотрудничество с реальными партнерами позволит снизить цены на газ и обеспечить более комфортные условия для европейских стран.

"Чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России", - заявил он.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из РФ в Европу / Инфографика: Главред

Прекращение транзита российского газа - последние новости

Напомним, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, завершив пятилетний контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", заключенный 30 декабря 2019 года. С 7 часов утра перестало действовать соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом" относительно физических точек соединения газотранспортных систем двух стран.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что завершение транзита газа в Европу через Украину не повлияет на газоснабжение для граждан Украины. Он заверил, что государство обеспечит теплоснабжение, а газ и тепло будут поступать в дома каждого украинца.

Как сообщал Главред, остановка транзита газа из России вызвала возмущение у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В видеообращении он заявил, что этот шаг заставит страдать страны ЕС, в отличие от России.

Читайте также:

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина - Россия - Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи стороны поставили за сутки до прекращения прежнего контракта.

Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."

Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.

Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

газ Владимир Зеленский транзит газа транзит газа в Европу
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Будет свирепствовать ветер и гололедица: опасная погода накроет Украину 2 января

Будет свирепствовать ветер и гололедица: опасная погода накроет Украину 2 января

19:51Синоптик
Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру Киева

Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру Киева

19:39Украина
Враг нацелился на захват крупного города: в ГПСУ раскрыли направление штурма РФ

Враг нацелился на захват крупного города: в ГПСУ раскрыли направление штурма РФ

18:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - удовольствие, Львам - неожиданные подарки

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - удовольствие, Львам - неожиданные подарки

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Тиграм - обвинения, Быкам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Тиграм - обвинения, Быкам - перемены

Последние новости

19:59

"Страшная история": военный рассказал, что сдерживает РФ от штурма Покровска

19:51

Будет свирепствовать ветер и гололедица: опасная погода накроет Украину 2 января

19:39

Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру КиеваФото

19:36

Парадокс искусственной сенсации Дмитрия Гордона: почему это диагноз обществумнение

18:44

Враг нацелился на захват крупного города: в ГПСУ раскрыли направление штурма РФ

Война затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – ЯковенкоВойна затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – Яковенко
18:36

Результат удивит: как стирать вещи в машинке без порошка - малоизвестный методВидео

18:15

"Одно из самых больших поражений Москвы": Зеленский - о конце транзита газа из РФ

17:42

Россияне перебрасывают резервы: Сырский назвал грандиозные потери РФ на Курщине

17:40

ГУР парализовало работу "Лукойла": россиян "поздравили" кибератакой - СМИ

Реклама
17:32

Важная замена в ЕС: Польша переняла председательство у Венгрии, чего ждет Украина

17:23

Штурмуют малыми группами и танками: в ВСУ рассказали о боях с РФ за один город

16:41

Украина прекратила транзит газа из РФ: какие будут последствия и как реагирует мир

16:39

В США в новогоднюю ночь авто въехало в толпу, водитель открыл огонь: много жертв

16:19

Войска РФ пытаются форсировать Оскол в Харьковской области: в ВСУ сделали заявление

16:00

Есть считанные месяцы: Украина может начать реальный переговорный процесс - Денисенко

15:39

Дейнеко на передовой: "Хочу, чтобы этот год стал годом нашей победы"Фото

15:33

Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

15:32

Будет еще теплее, чем 1 января: синоптик рассказала о погоде на завтра

15:25

"Россия идет на риск": эксперт назвал болевую точку российских войск

14:43

Влияют ли санкции против РФ на ход войны в Украине: ответ экспертаВидео

Реклама
14:33

Что ждет Украину в войне в 2025-м: в Третьей штурмовой сделали прогноз

14:27

Чем отличаются 2 трактора: надо найти 3 отличия за 11 секунд

14:16

Прекращение огня является необходимостью: РФ не сможет вести войну - Ингрэм

13:53

Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит"

13:20

Как в домашних условиях постирать подушку из перьев или пуха: простая инструкция

13:16

Россия "хочет" закончить войну к "сакральной дате": СМИ узнали детали

12:50

Кто из мировых звезд станет родителем в 2025 году

12:44

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

12:37

Пострадает ЕС: Фицо прокомментировал остановку транзита газа РФ через Украину

12:35

После прекращения транзита газа ГТС Украины может стать новой целью атак РФ — Bloomberg

12:21

Конец транзита газа из России в Европу: опубликовано заявление

12:08

ВСУ в новогоднюю ночь ликвидировали много оккупантов на пути к Покровску - детали

11:47

"Не бойтесь рисковать": Рамина Эсхакзай засветила своего нового бойфренда

11:21

За 2024 год РФ оккупировала 4 168 кв. км территории ценой 420 тыс. солдат – ISW

11:11

ВСУ сообщили о разрушении врагом позиций в двух важных городах Донецкой области

11:07

Что будет с долларом в 2025 году: в НБУ сделали прогноз

10:58

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске: пострадали 7 человек, есть жертваФото

10:36

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Тиграм - обвинения, Быкам - перемены

10:29

Новогоднее нашествие дронов: 111 воздушных целей РФ атаковали Украину, детали

10:26

Дочь Лорак удивила выдающимися формами и выщипанными бровямиВидео

Реклама
09:58

Увеличение пенсии на почти тысячу гривен: кто может рассчитывать на прибавку

09:53

Украина перекрыла кран: транзит российского газа в ЕС и Молдову прекращен

09:48

Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

09:32

Нарядные Галкин и Пугачева зажгли под елкойВидео

09:25

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - удовольствие, Львам - неожиданные подарки

09:07

Потап проигнорировал Настю Каменских в новогоднюю ночь - детали

09:00

Высокие налоги, но стабильный курс: Новак - о прогнозе для экономики Украины на 2025 год

08:43

Атака дронов на Киев: обломки упали в двух районах столицы, вспыхнули пожарыФото

08:10

5 вопросов о 2025 годумнение

06:30

Игнорировать не стоит: что означает мигающая желтая лампочка на панели авто

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять