Спасительный лайфхак для родителей школьников: чем вывести пасту от ручки с одежды

Вы узнаете:
- Чем отчистить ручку с одежды
- Какое средство может вывести пятно от шариковой ручки
Во время учебного года часто у родителей школьников возникает проблема, чем вывести пасту от шариковой ручки с одежды ребенка. Пользователи Quora поделились действенными способами.
Главред узнал, что паста от шариковой ручки состоит из пигментов, растворителей и масел, поэтому для ее удаления лучше всего подходят средства, способные растворять жиры и пигменты. Поэтому к средствам, которые помогают решить проблему, как вывести пятно от шариковой ручки на цветной ткани относят:
- Спирт
- Уксус
- Лак для волос
- Жидкость для снятия лака
- Хозяйственное мыло
Если говорить о механизме, как удалить пятна от шариковой ручки с одежды домашними средствами, которые перечислены выше, то спирт нужно нанести на ватный диск и осторожно обработать им пятно от краев к центру.
Уксус нужно смешать с содой в пропорции 1 столовая ложка к 1 чайной и нанести полученную смесь на пятно на 15 минут, после чего протереть одежду чистой тканью и отправить в стиральную машину.
Лак для волос можно распылить непосредственно на пятно и через несколько минут протереть загрязненный участок чистой губкой. Подобный механизм действия и с жидкостью для снятия лака, однако остатки этого средства нужно дополнительно промыть водой.
Если использовать хозяйственное мыло, то сперва загрязненную ручкой одежду смочите теплой водой, далее хорошо намыльте и оставьте на 30 минут. После этого придется только промыть ткань и отправить одежду в стирку.
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