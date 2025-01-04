Спасительный лайфхак для родителей школьников: чем вывести пасту от ручки с одежды

Найти средство, отмывающее пасту от ручки с одежды не так просто, но зная несколько хитростей это вполне возможно.

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Как удалить пятна от шариковой ручки с одежды домашними средствами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем отчистить ручку с одежды

Какое средство может вывести пятно от шариковой ручки

Во время учебного года часто у родителей школьников возникает проблема, чем вывести пасту от шариковой ручки с одежды ребенка. Пользователи Quora поделились действенными способами.

Главред узнал, что паста от шариковой ручки состоит из пигментов, растворителей и масел, поэтому для ее удаления лучше всего подходят средства, способные растворять жиры и пигменты. Поэтому к средствам, которые помогают решить проблему, как вывести пятно от шариковой ручки на цветной ткани относят:

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Спирт

Уксус

Лак для волос

Жидкость для снятия лака

Хозяйственное мыло

Если говорить о механизме, как удалить пятна от шариковой ручки с одежды домашними средствами, которые перечислены выше, то спирт нужно нанести на ватный диск и осторожно обработать им пятно от краев к центру.

Уксус нужно смешать с содой в пропорции 1 столовая ложка к 1 чайной и нанести полученную смесь на пятно на 15 минут, после чего протереть одежду чистой тканью и отправить в стиральную машину.

Лак для волос можно распылить непосредственно на пятно и через несколько минут протереть загрязненный участок чистой губкой. Подобный механизм действия и с жидкостью для снятия лака, однако остатки этого средства нужно дополнительно промыть водой.

Если использовать хозяйственное мыло, то сперва загрязненную ручкой одежду смочите теплой водой, далее хорошо намыльте и оставьте на 30 минут. После этого придется только промыть ткань и отправить одежду в стирку.

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