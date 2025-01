Путин искажает заявления Зеленского и законодательство Украины: в ISW описали его цель

Основные тезисы ISW:

Власти страны-агрессора России намеренно искажают законодательство Украины и Конституцию Украины относительно выборов в условиях военного положения, а также не намерены уступать условиям для прекращения войны, которые не изменились с 2021 года.

Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский повторил о закрепленном в украинской Конституции и украинском законодательстве запрете Украине проводить президентские и парламентские выборы во время военного положения.

Зеленский заявил, что власти Украины смогут рассмотреть вопрос об отмене военного положения, но только тогда, когда завершится "горячая фаза" войны и когда Украина займет "сильную позицию" с "сильной армией, сильным пакетом вооружений, гарантиями безопасности".

В ISW отметили, что принятый в 2000 году закон Украины "О правовом режиме военного положения" предусматривает, что власти нашей страны могут прекратить военное положение "при условии устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

В отчете Института изучения войны отмечается, что украинская власть юридически не может отменить военное положение, пока Россия продолжает войну против Украины. Аналитики отметили, что Зеленский описал условия, которые нужно выполнить, чтобы заставить страну-агрессора Россию согласиться на "справедливый мир".

"Путин и другие официальные лица Кремля неоднократно выдвигали условия прекращения войны, которые равны полной капитуляции Украины, включая устранение законной украинской власти и демилитаризацию Украины. Эти требования не изменились с 2021 года", - добавили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.