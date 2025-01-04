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Путин искажает заявления Зеленского и законодательство Украины: в ISW описали его цель

Алёна Воронина
4 января 2025, 08:01
647
Неоднократно в РФ выдвигали условия прекращения войны, которые равны полной капитуляции Украины, включая устранение законной украинской власти и демилитаризацию
Зеленский, Путин, ВСУ
Путин перекручивает заявления Зеленского и законодательство Украины/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Основные тезисы ISW:

  • Путин в своих заявлениях искажает законодательство Украины и Конституцию Украины
  • Требования Путина к Украине за несколько лет не изменились
  • РФ выдвигает такие требования, которые равносильны полной капитуляции Украины

Власти страны-агрессора России намеренно искажают законодательство Украины и Конституцию Украины относительно выборов в условиях военного положения, а также не намерены уступать условиям для прекращения войны, которые не изменились с 2021 года.

Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский повторил о закрепленном в украинской Конституции и украинском законодательстве запрете Украине проводить президентские и парламентские выборы во время военного положения.

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Зеленский заявил, что власти Украины смогут рассмотреть вопрос об отмене военного положения, но только тогда, когда завершится "горячая фаза" войны и когда Украина займет "сильную позицию" с "сильной армией, сильным пакетом вооружений, гарантиями безопасности".

В ISW отметили, что принятый в 2000 году закон Украины "О правовом режиме военного положения" предусматривает, что власти нашей страны могут прекратить военное положение "при условии устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

"Кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно использовали умышленное неправильное толкование украинского законодательства и Конституции, чтобы утверждать, что Зеленский является нелегитимным президентом Украины после того, как Украина, следуя закону и Конституции, не провела выборы в условиях военного положения в 2024 году", - отметили аналитики.

В отчете Института изучения войны отмечается, что украинская власть юридически не может отменить военное положение, пока Россия продолжает войну против Украины. Аналитики отметили, что Зеленский описал условия, которые нужно выполнить, чтобы заставить страну-агрессора Россию согласиться на "справедливый мир".

"Путин и другие официальные лица Кремля неоднократно выдвигали условия прекращения войны, которые равны полной капитуляции Украины, включая устранение законной украинской власти и демилитаризацию Украины. Эти требования не изменились с 2021 года", - добавили в ISW.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ готовит плацдармы для наступления - эксперт предупредил об опасности для области. Армия РФ может создать целых три плацдарма для будущего наступления.

Также ранее сообщалось, что первые истребители Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине - в СМИ раскрыли детали. Французские истребители Mirage 2000-5F модернизировали, чтобы они могли запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow.

Как ранее сообщал Главред, в СНБО рассказали о планах Путина и отметили, что Россия не планирует заканчивать войну в 2025. Принудить Путина к переговорам можно только через силу и те страны, которые поддерживают действия РФ.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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