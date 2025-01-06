Мало кто знает правильное значение: блогер рассказал, что такое "стожари"

Вы узнаете:
- Как украинцы часто ошибаются со значением "стожарів"
- Что на самом деле означает слово "стожари"
В Украине из поколения в поколение передаются много песен, которые не теряют своей популярности даже спустя десятилетия. Среди них "Стожари" Назария Яремчука, слова которой знают многие украинцы.
Однако не все они понимают значение ведущего в этой песне слова "стожари". Украинский журналист и музыкант Аль Шаер Рами в TikTok рассказал, что же на самом деле это означает.
По его словам, многие ошибочно считают, что "стожари" - это волшебные птицы фениксы, которые сгорают. Но на самом деле в украинском языке "стожари" имеют значение звездного скопления в созвездии Тельца - одного из крупнейших и ближайших к земле.
"Однако в народе есть и второе значение этого слова, а именно место, где стоят стоги сена, или же просто стог сена", - добавил он.
Смотрите видеообъяснение значения украинского слова "стожары":
Ранее Главред писал, что ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какое из этих слов правильно использовать - "вітаю" или "поздоровляю".
Накануне также Ольга Багний рассказала, что стоит знать ряд благозвучных синонимов, как по-другому сказать "подарок".
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Кто такой Аль Шаер Рами?
Аль Шаер Рами - украинский музыкант, редактор и журналист. Основатель группы Bulvar LU. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он начал исполнять собственные песни самостоятельно. В 2024 году группа Аль Шаера Рами презентовала совместный трек с певицей TAYANNA под названием "Грішна кава".
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