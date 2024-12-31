Как по-другому сказать "подарунок": стоит знать ряд благозвучных синонимов

Не лишним будет знать несколько синонимов, которые можно использовать вместо слова "подарунок".

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Как по-другому сказать "подарунок"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как по-другому сказать " подарунок "

Какие синонимы можно использовать вместо этого слова

Зимние праздники - это тот период времени, когда слово "подарунок" на устах у большинства людей, ведь именно накануне праздников мы ищем подарки своим родным и близким, чтобы выразить таким образом свою любовь к ним.

Однако в таком случае можно использовать не только такой термин, но и ряд благозвучных синонимов, знать которые точно будет не лишним. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Зимние праздники - это всегда много "подарунків". Вместо слова "подарунок" можно сказать "презент", "дар", "підношення", иногда "сюрприз", "гостинець", а если подарок съедобный, то "почастунок", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, как по-другому сказать "подарунок":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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