Как по-другому сказать "подарунок": стоит знать ряд благозвучных синонимов

Вы узнаете:
- Как по-другому сказать "подарунок"
- Какие синонимы можно использовать вместо этого слова
Зимние праздники - это тот период времени, когда слово "подарунок" на устах у большинства людей, ведь именно накануне праздников мы ищем подарки своим родным и близким, чтобы выразить таким образом свою любовь к ним.
Однако в таком случае можно использовать не только такой термин, но и ряд благозвучных синонимов, знать которые точно будет не лишним. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Зимние праздники - это всегда много "подарунків". Вместо слова "подарунок" можно сказать "презент", "дар", "підношення", иногда "сюрприз", "гостинець", а если подарок съедобный, то "почастунок", - отметила Багний.
Смотрите видео о том, как по-другому сказать "подарунок":
@sametak1064 Какими еще словами можно назвать подарки ? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.
Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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