Куда переставить спичку, чтобы пример стал правильным: на загадку дается 9 секунд

Только самые умные смогут решить сложную головоломку со спичками и отыскать правильный ответ за такой короткий промежуток времени.

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Куда надо переставить спичку, чтобы пример стал правильным/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки и оптические иллюзии могут быть разной сложности. Некоторые из них разгадать относительно легко, а на некоторые придется потратить достаточно много времени, и не факт, что удастся найти правильный ответ.

Однако не стоит опускать руки, даже если загадка кажется такой сложной, что даже непонятно, с какой стороны к ней подступиться. Целеустремленность и уверенность в себе способны помочь человеку "свернуть горы", а потому уверенные в себе люди точно смогут выйти победителем из любой интеллектуальной игры.

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В следующей загадке нужно догадаться, какую спичку стоит переложить, чтобы математический пример был правильным, пишет jagranjosh.

Перед собой мы видим такой пример: 5+7=2.

Такой пример не является правильным, ведь если к пятерке добавить семерку, то в решении должно было бы быть 12, а не два.

Цифры составлены из спичек, поэтому нужно переставить одну из спичек таким образом, чтобы пример стал правильным.

При этом стоит помнить, что переставить можно только одну спичку, и не более.

На загадку дается очень мало времени - всего 9 секунд. Мало кому удастся догадаться, какую спичку надо переставить, за такой короткий промежуток времени.

Куда надо переставить спичку, чтобы пример стал правильным/ jagranjosh

Внизу мы оставили правильный ответ. Поэтому, если вы хотите разгадать загадку самостоятельно, то не стоит сразу пролистывать страницу вниз.

Ответ: нужно забрать одну спичку с плюса и положить ее к пятерке таким образом, чтобы пять превратилась в девять.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятаны несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 12 секунд надо угадать, чем отличаются две уборщицы. Непросто будет понять, какие именно детали отличают одну картинку от другой.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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