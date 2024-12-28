Куда переставить спичку, чтобы пример стал правильным: на загадку дается 9 секунд

Головоломки и оптические иллюзии могут быть разной сложности. Некоторые из них разгадать относительно легко, а на некоторые придется потратить достаточно много времени, и не факт, что удастся найти правильный ответ.
Однако не стоит опускать руки, даже если загадка кажется такой сложной, что даже непонятно, с какой стороны к ней подступиться. Целеустремленность и уверенность в себе способны помочь человеку "свернуть горы", а потому уверенные в себе люди точно смогут выйти победителем из любой интеллектуальной игры.
В следующей загадке нужно догадаться, какую спичку стоит переложить, чтобы математический пример был правильным, пишет jagranjosh.
Перед собой мы видим такой пример: 5+7=2.
Такой пример не является правильным, ведь если к пятерке добавить семерку, то в решении должно было бы быть 12, а не два.
Цифры составлены из спичек, поэтому нужно переставить одну из спичек таким образом, чтобы пример стал правильным.
При этом стоит помнить, что переставить можно только одну спичку, и не более.
На загадку дается очень мало времени - всего 9 секунд. Мало кому удастся догадаться, какую спичку надо переставить, за такой короткий промежуток времени.
Внизу мы оставили правильный ответ. Поэтому, если вы хотите разгадать загадку самостоятельно, то не стоит сразу пролистывать страницу вниз.
Ответ: нужно забрать одну спичку с плюса и положить ее к пятерке таким образом, чтобы пять превратилась в девять.
Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятаны несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 12 секунд надо угадать, чем отличаются две уборщицы. Непросто будет понять, какие именно детали отличают одну картинку от другой.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются две уборщицы: надо найти 3 отличия за 12 секунд
- Чем отличаются два дерева: надо найти 3 отличия всего за 14 секунд
- Где 3 отличия между картинками: их отыщут только люди с "самым острым взглядом"
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред