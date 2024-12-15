Что такое "раяти": мало кто знает правильный ответ, Авраменко удивил

В украинском языке есть немало колоритных слов, значение которых неизвестно большинству.

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Слово "раяти" может иметь несколько значений / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/oleksandr.avramenko/

Вы узнаете:

Какое значение имеет слово "раяти"

В каких случаях можно раять

Украинский язык богат на слова, некоторые из которых во многих регионах воспринимают, как диалектизмы. Среди них колоритный глагол "раяти".

Значение этого слова объяснил украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1". Выяснилось, что ближайшим синонимом к "раяти" является "радоваться".

Кроме этого "раяти" может иметь другие значения, но все они будут связаны с советами, рекомендациями или наставлениями. Приведем несколько примеров употребления этого слова из литературы:

"Кайдашиха так зробила, як їй раяла Палажка"

"Люди допитувалися, що доктор раяв слабому"

"І тебе я, куме, раю: Стане жінка турбувати, Щоб купив ти їй чоботи, – Не берися купувати!"

Смотрите видео, как Авраменко объяснил значение слова "раяти":

Ранее Главред писал, что украинский языковед Александр Авраменко объяснял, как правильно сказать на украинском "С легким паром" - известную благодаря фильму фразу.

Напомним, накануне Александр Авраменко также объяснял для тех, кто изучает украинский язык, как правильно сказать "вы правы".

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Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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