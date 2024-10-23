Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Многие украинцы даже не подозревают, что используют кальку с русского языка.

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Русское выражение "ви праві" можно правильно перевести / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Александр Авраменко

Многие украинцы, которые даже всю жизнь общаются на украинском языке, часто используют в своей речи русские выражения, так называемые кальки. Например, фразу "ви праві".

Украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, как правильно перевести одно из самых распространенных русских выражений.

Если вы составили предложение: "Ви праві, саме так потрібно зробити", то оно не является правильным. Ведь правой может быть рука, или нога, правый или левый берег.

Зато правильным будет фраза "ваша правда", или "ваша думка слушна", или "ви маєте рацію". Поэтому предложение должно звучать: "Ваша правда, саме так потрібно зробити".

Смотрите видео о правильном переводе самых распространенных русских выражений:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Александр Авраменко дал неожиданный ответ, как правильно говорить - птица сидит или стоит.

Также ранее языковед Александр Авраменко объяснял, как правильно называется вмикач или выключатель, согласно правилам украинского языка.

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