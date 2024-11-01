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Как правильно сказать на украинском "С легким паром": Авраменко поразил объяснением

Анна Косик
1 ноября 2024, 14:46
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Многие украинцы даже не догадываются, что переводить фразеологизмы буквально нельзя.
Авраменко, украинский язык
Выражение "С легким паром" можно правильно перевести на украинский / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Александр Авраменко

Что сказал Авраменко:

  • Прямой перевод "З легким паром" неправильный
  • В украинском языке есть два соответствия русской фразе "С легким паром"

В Украине из поколения в поколение передаются немало поздравлений и фраз, которые приобрели популярность через сцены в фильмах. Среди них русское приветствие "С легким паром". Многие пытаются перевести эту фразу на украинский язык, однако делают это неправильно.

В эфире "Сніданок з 1+1" украинский языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно звучит пожелание "С легким паром" на украинском языке.

По его словам, это выражение в русском языке используют как пожелание хорошего здоровья после бани или ванной, когда человек после водных процедур выходит обновленным.

Украинцы часто переводят эту фразу на украинский и говорят: "З легким паром", или "З легкою парою", но это неправильно. В частности потому, что слово "пара" в украинском языке более употребительно как существительное женского рода.

Кроме этого, Авраменко отмечает, что фразеологизмы, согласно правилам украинского языка, буквально переводить нельзя. Зато, если вы хотите сказать "С легким паром" на украинском, можно использовать такие соответствия, как "Доброго здоров'я" или "Приємного спочинку".

Смотрите видео о том, как правильно на украинском пожелать "С легким паром":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Главред писал о том, что языковед Александр Авраменко объяснил, кто такой "халамидник".

Также ранее Александр Авраменко рассказал, что означает слово "небесник" и какие у него есть синонимы.

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украинский язык Александр Авраменко
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