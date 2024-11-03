"Резинка" или "гумка": Авраменко объяснил, как правильно сказать на украинском

Языковед объяснил, как называется эластичная тесьма, которой стягивают волосы.

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Слово "резинка" маркировано как полулитературное / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Александр Авраменко

Главные тезисы Авраменко:

В словарях есть варианты употребления слова "резинка"

Языковеды советуют употреблять слово "гумка"

Часто украинцы сомневаются, как правильно называть ленту, которой можно стягивать волосы в хвост. Украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, как правильно сказать - "резинка" или "гумка".

По его словам, в академических толковых словарях резиновую тесьму, или ленту называют резинкой. Такое же название употребляют для обозначения ленты для фиксации волос и даже ленты для фиксации нижнего белья.

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"Резинка" в словарях даже обозначает особый вид вязки, который придает изделию свойства растягиваться. Однако слово "резинка" маркировано как сугубо разговорное и полулитературное.

Против его употребления выступают и некоторые языковеды, ведь "резинка" попала в украинский язык из французского, через посредничество русского. Поэтому это слово часто и воспринимают как россиянизм.

Зато, как приводит цитату Пономарива Авраменко, слово "гумка" обозначает тесьму, которая изготовлена из простых и резиновых нитей. Поэтому ленту для стягивания волос лучше называть "гумкою".

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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