"Вітаю" или "поздоровляю": какое из этих слов правильно использовать

При использовании этих слов для приветствия могут возникнуть сомнения и путаница.

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Как правильно - "вітаю" или "поздоровляю"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "вітаю" или "поздоровляю"

Какие синонимы к слову "вітаю" можно использовать

Нередко во время поздравления родных и друзей с праздниками может возникать вопрос - какие слова при этом правильно употреблять. Так, могут возникнуть сомнения, какое из слов правильно использовать - "вітаю" или "поздоровляю", и не является ли какое-то из них неуместным.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно использовать эти слова.

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"Вітаємо з Різдвом", "вітаємо з Новим роком". Обратите внимание, не с "нОвим", а с "новИм" - ударение падает на второй слог. А что касается слова "вітати", то его можно заменить на слова "поздоровляти", "віншувати" і даже "ґратулювати", - объяснила Багний.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "вітаю" или "поздоровляю":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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