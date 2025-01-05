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Невеста в 66: Мадонна намекнула на помолвку в юным бойфрендом

Анна Подгорная
5 января 2025, 23:58
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Мадж очень энергично демонстрирует всем кольцо на безымянном пальце.
Мадонна с женихом
Мадонна спровоцировала слухи про помолвку в Акимом Моррисом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Кратко:

  • Мадонна и Аким Моррис встречаются около полугода
  • Пару заподозрили в помолвке

Американская поп-икона Мадонна плюет в лицо эйджизму в шоу-бизнесе и в повседневной жизни - 66-летняя певица недавно завершили годовое мировое турне, активно посещает светские мероприятия и вечеринки, успевает воспитывать младших детей, и, похоже, снова собралась замуж.

Про помолвку Мадж в Сети заговорили после того, как она поделилась в своем блоге в Instagram новогодними фото с семьей - детьми и женихом. В подписи певица рассказала о том, как непросто совмещать в жизни роли матери и артиста, однако кроме ее философских размышлений многие обратили внимание и на крупное кольцо, которое появилось на безымянном пальце звезды.

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В связи с этим стали появляться слухи, что 28-летний футболист Аким Моррис, с которым Мадонна встречается с июля 2024 года, позвал возлюбленную под венец. В ноябре пару "развели" в Сети, но Аким продолжает быть неотъемлемой частью повседневности Мадж. Впрочем, влюбленные вероятную помолвку пока не комментируют.

Мадонна была официально замужем дважды: с актером Шоном Пенном (с 1985 по 1989) и с режиссером Гаем Ричи (с 2000 по 2008). Певице приписывают в прошлом романы с такими известными мужчинами, как Уоррен Битти, Люк Перри, Ленни Кравиц, Ванилла Айс, Деннис Родман и пр.

Мадонна с женихом и детьми
Мадонна спровоцировала слухи про помолвку в Акимом Моррисом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.

Также Дженнифер Лопес, которая весной 2024 года официально разошлась с Беном Аффлеком, заподозрили в романе с голливудской звездой, которая значительно старше нее.

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Кто такая Мадонна?

Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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