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Ужасные потери РФ и контрнаступление ВСУ на Курщине: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
5 января 2025, 19:30
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Новости Украины 5 января по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Ужасные потери РФ и контрнаступление ВСУ на Курщине: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 5 января / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

ВСУ контратаковали врага и продвинулись вперед на важных направлениях - ISW

Силы обороны Украины несмотря на постоянное давление врага имеют успехи на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

В отчете от 4 января говорится, что ВСУ недавно продвинулись в направлении Лимана на северо-запад от Кременной. Это подтверждают геолокационные кадры, на которых видно отражение украинскими силами позиций в центре населенного пункта Терны.

видео дня

Взрывалось несколько часов: беспилотники атаковали военный аэродром в РФ, детали

В ночь на 5 января в Ростовской и Белгородской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Местные СМИ сообщили об атаке беспилотников и попадании на территории областей.

В частности под ударом оказался Таганрог. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, с полуночи силы ПВО сбили 37 беспилотников над Ростовской областью. Он утверждает, что в результате падения обломков повреждено только имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, а пострадавших вообще нет.

Войска Путина по технике не дотянут до 2026-го: в США сделали прогноз

Силы обороны Украины уничтожили или повредили более 3 000 танков войск агрессора России и около 9 000 единиц бронетехники за прошлый год. На Кураховском направлении враг из-за сложной ситуации с техникой в последние несколько недель применяет преимущественно пехоту. Согласно оценкам, россияне до 2026 года не справятся с такими потерями в военной технике. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Войска РФ продвинулись на двух тяжелых направлениях: в DeepState раскрыли детали

Оккупанты агрессора России достигли продвижения в шести населенных пунктах. Врагу удалось добиться успехов на Покровском и Кураховском направлениях, там продолжаются жесткие бои.

Как сообщили аналитики DeepState, россияне продолжают штурмы по всей линии фронта.

Мощное огневое поражение ВСУ: враг понес серьезные потери на Юге, детали

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по сразу нескольким местам дислокации огневых позициях и тылах войск страны-агрессора России на Юге. Об этом сообщили СО Юга в Telegram.

ВСУ пошли в масштабные атаки в Курской области: у Зеленского сделали заявление

Силы обороны Украины в Курской области неожиданно атаковали российских оккупантов на нескольких направлениях. У врага большие переживания. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-аккаунте он сообщил о том, что атака украинской армии стала неожиданностью для врага.

Не выжил никто: ГУР устроило засаду на начальника штаба батальона РФ

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины организовали засаду и ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм Осетия" (штурмового подразделения в составе 429-го мотострелкового полка ВС РФ) Сергея "Кама" Мельникова вместе с его водителем. Об этом сообщило ГУР МО.

По данным разведки, 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" с расчетом FPV-дронов успешно ликвидировали Мельникова и его сопровождение.

Более 54 тысяч: Сирский отчитался об ударах дронами по целям РФ в декабре

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференции. Во время мероприятия были подведены итоги работы за декабрь, о чем он сообщил в своем Telegram.

Трамп стремится завершить войну, но есть одна проблема - The Telegraph

Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет стремиться завершить российско-украинскую войну, однако конкретных планов он не раскрывает. Трамп не может уступить Владимиру Путину, поскольку такой шаг стал бы "приглашением" агрессору России к нападению на другие страны, в том числе и на государства НАТО.

РФ терроризирует Украину сотнями ракет и дронов: Зеленский вышел с заявлением

Страна-агрессор Россия этой ночью атаковала Украину 103 беспилотниками типа "Shahed", в составе которых было 8755 компонентов иностранного производства. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, по его словам, с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года РФ выпустила по Украине более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет различных типов. В этом оружии было более 50 тысяч подсанкционных компонентов со всего мира.

Путин дал заднюю: США отправили тайный сигнал России о войне: что известно

Россию продолжают лишать зон влияния в мире, заставляя РФ сужаться к собственным границам. Кроме того, из-за давления со стороны КНР и Индии, Кремль дал заднюю и уменьшил градус ядерных угроз. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Силы обороны наступают на Курщине: что с войсками РФ и какова ситуация

Группировка российских оккупантов в Курской области сегодня находится примерно на уровне августа прошлого года, когда Силы обороны Украины начали там свою операцию. Усиление в виде войск КНДР не укрепило вражеские войска в регионе. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

В своем Telegram-канале он написал о том, что Сырский не просто так посетил Курскую область накануне активизации украинских наступательных операций.

"Ужасные потери": в войне уничтожено и ранено до 800 тысяч россиян - Telegraph

Потери Украины в войне достигли 57 500 человек, а еще 250 тысяч получили ранения с начала полномасштабного вторжения РФ.

Данные по состоянию на октябрь 2024 года публикуются в статье, размещенной на сайте британской газеты The Telegraph.

В то же время, со ссылкой на данные Британской вещательной корпорации (BBC), от 150 тысяч до 200 тысяч россиян были уничтожены и еще до 600 тысяч ранены во время войны.

Страну накрыл почти 7-балльный шторм: в Украине усилилась магнитная буря

Украина находится под атакой очень сильной магнитной бури. Она очень сильно затянулась и внезапно начала усиливаться. Об этом сообщает meteoagent.

Эта магнитная буря началась еще 29 декабря. Тогда она была 3-балльной, однако на следующий день внезапно усилилась почти до 8-ми баллов. На таком уровне она продержалась целых три дня, после чего пошла на спад.

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