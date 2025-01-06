"Кто главный?": Ирина Билык показала редкое фото своего младшего сына

Вы узнаете:
- Ирина Билык сделала исключение и показала младшего сына
- Как выглядит 9-летний Табриз
Украинская популярная певица Ирина Билык показала свежее фото со своим сыном Табризом, которого родила от бывшего мужа – фотографа Аслана Ахмадова.
На своей странице в соцсетях певица опубликовала снимок, на котором видно, как же подрос 9-летний Табриз.
Билык вместе с сыном позировали на фоне новогодней елки, певица выбрала розовую куртку и стильные солнцезащитные очки.
Также Ирина обратилась к поклонникам с вопросом.
"Как считаете, кто главный в этой команде?" – написала певица.
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Отметим, как сообщал Главред, Юлия Санина рассказала о том, что начался новый этап коллектива The Hardkiss. Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.
Напомним, украинская певица Алина Гросу показала новый снимок с мужем, личность которого она скрывает. Певица традиционно скрыла его лицо, но поклонники уже догадались, кто он.
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Кто такая Ирина Билык?
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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