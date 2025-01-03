Алина Гросу показала редкое фото со своим мужем-россиянином

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- Алина Гросу показала новогодний снимок
- Певица скрыла лицо своего мужа
Украинская известная певица Алина Гросу, которая скрывает личность своего мужа, поделилась с поклонниками снимком с ним.
На своей странице в соцсетях певица показалась с мужем, но его лицо спрятала за стикером в форме сердца.
Алина позировала в красивом красном платье и в туфлях на каблуке, а ее муж в черных штанах и кофте в тон. На заднем фоне красовался новогодний декор.
Отметим, поклонники уже давно догадались, что муж Гросу – российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до полномасштабной войны в Украине.
Алина Гросу - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.
А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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