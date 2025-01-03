Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Алина Гросу показала редкое фото со своим мужем-россиянином

Элина Чигис
3 января 2025, 12:34
195
Алина Гросу показала семейную идиллию.
Алина Гросу
Алина Гросу продолжает держать интригу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

  • Алина Гросу показала новогодний снимок
  • Певица скрыла лицо своего мужа

Украинская известная певица Алина Гросу, которая скрывает личность своего мужа, поделилась с поклонниками снимком с ним.

На своей странице в соцсетях певица показалась с мужем, но его лицо спрятала за стикером в форме сердца.

видео дня

Алина позировала в красивом красном платье и в туфлях на каблуке, а ее муж в черных штанах и кофте в тон. На заднем фоне красовался новогодний декор.

Отметим, поклонники уже давно догадались, что муж Гросу – российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до полномасштабной войны в Украине.

Алина Гросу со своим мужем
Алина Гросу со своим мужем / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу
Алина Гросу инфографика
Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

Алина Гросу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.

А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алина Гросу Полянский новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину накроют сильные морозы: в каких областях будет холоднее всего

Украину накроют сильные морозы: в каких областях будет холоднее всего

14:08Синоптик
В Украине раздаются взрывы: РФ подняла в воздух МиГи, есть угроза ударов баллистикой

В Украине раздаются взрывы: РФ подняла в воздух МиГи, есть угроза ударов баллистикой

13:53Украина
Гороскоп-2025 для Украины: ВСУ войдут в ещё две области РФ и обретут супероружие, война закончится

Гороскоп-2025 для Украины: ВСУ войдут в ещё две области РФ и обретут супероружие, война закончится

13:00Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 4 января: Девам - неожиданное путешествие, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на завтра 4 января: Девам - неожиданное путешествие, Скорпионам - прибыль

"Экипажи покрошило в фарш": Свитан раскрыл детали исторической операции ГУР

"Экипажи покрошило в фарш": Свитан раскрыл детали исторической операции ГУР

Уже не 36,6: какая теперь средняя температура человека - ученые переписали все

Уже не 36,6: какая теперь средняя температура человека - ученые переписали все

Конденсат и плесень больше не "побеспокоят": чем нужно обработать поверхности

Конденсат и плесень больше не "побеспокоят": чем нужно обработать поверхности

Украину накроют снегопады и метели: где объявили 3 уровень опасности

Украину накроют снегопады и метели: где объявили 3 уровень опасности

Последние новости

14:08

Украину накроют сильные морозы: в каких областях будет холоднее всего

13:59

Зачем обмылки бросают в унитаз: гениальный трюк сразит просто наповал

13:56

Что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает: лайфхак с кипятком

13:53

В Украине раздаются взрывы: РФ подняла в воздух МиГи, есть угроза ударов баллистикой

13:35

"Убить представителя ТЦК": известный украинский музыкант попал в громкий скандал

В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - СнегиревВ 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев
13:00

Гороскоп-2025 для Украины: ВСУ войдут в ещё две области РФ и обретут супероружие, война закончитсяВидео

12:49

Блогерша Пренткович и ее муж-"беглец" хвастаются роскошным отдыхом во Франции

12:34

Алина Гросу показала редкое фото со своим мужем-россиянином

12:30

Ударит мороз -13 градусов: Украину накроет похолодание - синоптик назвал дату

Реклама
12:26

Как правильно заварить чай в заварнике: о хитром фокусе мало кто догадывается

12:06

Украинцы получают "повестки" в Польше, за неявку - экстрадиция: что говорит правительство

12:01

Будет ли заморозка войны в 2025 году: Свитан дал прогнозВидео

11:36

Китайский гороскоп на завтра 4 января: Крысам - жаркие споры, Драконам - обиды

11:27

6 способов, как убрать запах алкоголя срочно: от него не останется ни следаВидео

10:47

Максим Галкин показал, как роскошно выглядит Алла Пугачева в жизни

10:46

РФ атаковала Украину более 90 дронами с трех направлений: сколько удалось сбить

10:26

Долетит аж до Москвы: Украина готовится к применению "Трембиты" - The Telegraph

10:13

Копеечное средство удивит блестящим результатом: как идеально отмыть мультиварку

09:51

"У РФ не будет шансов": США дадут Украине много оружия при одном условии - майор

09:45

"Как это будет": Елена Зеленская высказалась о встрече с Меланией Трамп

Реклама
09:44

Мокрый снег, гололедица и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

08:54

Подтверждение победы Трампа в Конгрессе может задержаться: в чем причина

08:51

"Последний выстрел - не в 2025-м": полковник сказал, сколько лет еще будет войнаВидео

08:48

В компании любимых артистов-путинистов: "Мисс Украина Вселенная" опозорилась

08:10

Какой год станет решающим в этой войнемнение

07:59

Атака дронов: на Киевщине погиб человек, среди раненых – 16-летний пареньФото

07:10

Где 5 отличий: загадка, которая поможет проверить внимательность за 17 секунд

06:50

РФ атаковала Киев и область дронами: есть погибший и пострадавшиеФото

06:10

Конец эпохи: об остановке транзита российского газа через Украинумнение

06:00

"Когда останавливаешь жизнь": Саливанчук сделали предложение - решение актрисы

05:50

Гороскоп Таро на январь 2025: Весам - счастье, Скорпионам - поездка, Стрельцам - прибыльВидео

04:43

Гороскоп на завтра 4 января: Девам - неожиданное путешествие, Скорпионам - прибыль

04:10

Почему не стоит выбрасывать опавшие иголки с елки: как их можно использовать в быту

03:35

Как варить кофе в гейзерной кофеварке: пошаговая инструкция и несколько секретовВидео

02:23

Конденсат и плесень больше не "побеспокоят": чем нужно обработать поверхности

02:02

Свитан: Курская – не последняя область РФ, куда могут войти ВСУ

01:01

Проверьте свои сверхспособности: найдите 5 отличий в двух картинках за 17 сек

00:19

Как быстро почистить гранат: самый простой способ, с которым семена будут целымиВидео

00:17

Остановить горячую фазу войны невозможно: когда могут начаться переговорыЭксклюзив

00:06

Галущенко: РФ бьет кассетными боеприпасами по энергосистеме Украины

Реклама
02 января, четверг
23:17

"Есть возможности": полковник ВСУ сказал, сможет ли РФ войти на ДнепропетровщинуВидео

23:05

"Во второй раз не так страшно": Зеленский рассказал о новом сроке президентства

22:52

Срыв оккупации трех областных центров и окончание войны: главное из интервью Зеленского

22:12

Дмитрий Монатик показал эксклюзивное фото с третьим сыном

22:07

Срывают планы РФ: в АТЕШ раскрыли "способ выживания" оккупантов под Херсоном

22:05

Есть на что посмотреть: 49-летнюю Шарлиз Терон засняли в купальнике на пляже

22:00

Новые угрозы Фицо для украинцев и рекорд ГУР: главные новости Украины (дайджест)

21:55

Дональд Трамп с женой зажгли под известный хит в новогоднюю ночьВидео

21:51

Гороскоп Таро на январь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - полет, Рыбам - исполнение желанияВидео

21:43

Что будет с Запорожской областью: Свитан дал прогноз на 2025 год

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять