Алина Гросу показала редкое фото со своим мужем-россиянином

Алина Гросу показала семейную идиллию.

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Алина Гросу продолжает держать интригу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

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Алина Гросу показала новогодний снимок

Певица скрыла лицо своего мужа

Украинская известная певица Алина Гросу, которая скрывает личность своего мужа, поделилась с поклонниками снимком с ним.

На своей странице в соцсетях певица показалась с мужем, но его лицо спрятала за стикером в форме сердца.

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Алина позировала в красивом красном платье и в туфлях на каблуке, а ее муж в черных штанах и кофте в тон. На заднем фоне красовался новогодний декор.

Отметим, поклонники уже давно догадались, что муж Гросу – российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до полномасштабной войны в Украине.

Алина Гросу со своим мужем / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

Алина Гросу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.

А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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