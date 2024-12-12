"Я уже": Алина Гросу намекнула на беременность

Вкратце:
- Алина Гросу намекнула, что готовится стать мамой
- Певица планирует завести большую семью
Весной 2024 года украинская певица и актриса Алина Гросу во второй раз вышла замуж. Сейчас же она намекает, что ее семью может ждать скорое пополнение.
В своем блоге в Instagram она показала "предсказание" от подписчика, которое гласило, что артистка якобы скоро станет мамой. Гросу отреагировала на доброе пожелание двояко.
"С чего вы взяли? Может я уже", - ответила взволнованная певица.
Позже она подтвердила, что в ее жизненных планах определенно есть место для детей. Их с новым мужем Алина Гросу планирует завести много.
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Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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