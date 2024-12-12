"Я уже": Алина Гросу намекнула на беременность

С мечтами о многочисленном потомстве артистка вышла на связь с поклонниками.

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Алина Гросу новости - Алина Гросу рассказала про детей в новом браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Вкратце:

Алина Гросу намекнула, что готовится стать мамой

Певица планирует завести большую семью

Весной 2024 года украинская певица и актриса Алина Гросу во второй раз вышла замуж. Сейчас же она намекает, что ее семью может ждать скорое пополнение.

В своем блоге в Instagram она показала "предсказание" от подписчика, которое гласило, что артистка якобы скоро станет мамой. Гросу отреагировала на доброе пожелание двояко.

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"С чего вы взяли? Может я уже", - ответила взволнованная певица.

Позже она подтвердила, что в ее жизненных планах определенно есть место для детей. Их с новым мужем Алина Гросу планирует завести много.

Алина Гросу новости - Алина Гросу рассказала про детей в новом браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

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Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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