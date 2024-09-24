Оказался россиянином: появилось фото тайного мужа Алины Гросу - детали

Поклонники давно подозревали, кто стал мужем артистки.

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Алина Гросу вышла замуж за российского актера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу долгое время скрывала личность своего мужа, но в сети выяснили, что им стал российский актер Роман Полянский.

Как сообщает СМИ "Антоніна", Гросу вместе с Полянским посетили вечеринку под патронатом мэра Нью-Йорка, после которой ее пресс-служба заявила, что артистка якобы "получила дипломатическую должность".

Издание отметило, что знакомая Гросу - Сима Каретная, которая хорошо знает семью артистки, назвала Полянского мужем артистки.

Алина Гросу / Инфографика: Главред

Кто такая Алина Гросу? Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Алина Гросу - последние новости по теме

Отметим, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.

А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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