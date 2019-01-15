Алина Гросу

15 января 2019, 20:41

Украинская певица, актриса.

Алина Гросу
Алина Гросу / https://www.instagram.com/alina_grosu/

Дата рождения: 8 июня 1995 года, Черновцы, Украина. 

Детство и образование

Алина Михайловна Гросу родилась в семье Михаила Гросу и Анны Гросу. Отец Алины работал в ПТУ мастером, инженером, потом налоговым инспектором, позже стал бизнесменом и депутатом Черновицкого горсовета, имеет юридическое образование. Мать - по образованию медсестра, баллотировалась в народные депутаты на парламентских выборах на Украине 2014 года.

У Алины есть старший сводный брат по матери Роман Каланджий, а также родной младший брат Михаил, который родился 31 августа 2017 года.

Перед школой два года (1998-1999) Алина ходила на занятия гимнастикой. 

  • Алина Гросу со старшим сводным братом Романом https://www.instagram.com/alina_grosu/
  • Алина Гросу со старшим сводным братом Романом https://www.instagram.com/alina_grosu/
  • Алина Гросу в детстве https://www.instagram.com/alina_grosu/
  • Алина Гросу с мамой и младшим братом https://www.instagram.com/alina_grosu/
  • Отец Алины Гросу с ее младшим братом https://www.instagram.com/alina_grosu/

В 2001 году Гросу пошла в школу "Надежда", в 2008 году окончила экстерном Печерскую гимназию № 75 и поступила в Академию эстрадного циркового искусства имени Утесова на факультет музыкального искусства.

В 2010 году Алина отправилась в Москву, где поступила во Всероссийский государственный Институт кинематографии имении С.А.Герасимова (ВГИК) на факультет актерского мастерства. 

Творческая деятельность

Карьера Гросы началась в 3,5 года - тогда она приняла участие в конкурсе "Мини-мисс Украина" и победила в номинации "Маленькая барышня-талант". Тогда она приглянулась популярной украинской исполнительнице и композитору Ирине Билык, которая впоследствии написала для юной певицы песни "Рушничок",  "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь". 

К слову, Гросу и Билык общаются до сих пор, Алина считает артистку своей крестной мамой в шоу-бизнесе.

Гросу, Билык
Алина Гросу и Ирина Билык / https://www.instagram.com/alina_grosu/

В 1999 году в четырехлетнем возрасте у Гросу выходит клип "Лето" ,и Алина участвует наравне со взрослыми артистами в проекте "Шлягер года" с песней "Бджілка", которая была номинирована на награду.

В пятилетнем возрасте у Алины вышел первый сольный альбом "Вместе со мною", девочка становится дипломантом российского конкурса "Утренняя Звезда", принимает участие в каждой из цикла передач "Песня года" на Украине, Президент страны приглашает Алину во дворец "Украина" на празднование Нового Года.

Когда Алине исполнилось шесть лет, она выиграла номинацию "Ребенок года 2001" в проекте "Человек года 2001".

Первый сольный концерт Алины состоялся, когда ей было всего 9 лет - юная артистка выступила в городе Николаев.

В 13 лет, в рамках всеукраинского сольного тура, Алина проводит концерты в 22-ух городах Украины.

В шестнадцать лет проходит первый сольный концерт в Октябрьском Дворце в Киеве, собрав около четырех тысяч зрителей.

Как режиссер Алина проявила себя в работе над собственными клипами: "Три слова" (2014 год),  "Тормоза" (2014 год), "Твоей навеки" (2013 год), Let Go (2013 год), "Бросай" (2013 год), "Взрослая" (2013 год).

С начала 2015 года Гросу становится артистом продюсерского центра Григория Лепса. Во время их сотрудничества, Гросу активно развивала свою карьеру в России: участвовала в международном фестивале "Новая волна" с Лепсом (Сочи, 2015 год); выступила с ним дуэтом в концертном марафоне от радио Шансон "Ээхх, Разгуляй!" (Олимпийский, Москва, 2015); выступила в рамках концерта "Выпускной 2015" в Крокус Сити Холле (RU  ТV , Москва, 2015 год). Также Гросу приняла участие в фестивале "Рождество на Роза Хутор" (Первый канал, Сочи, 2016 год).

Первой работой Алины и продюсерского центра Лепса стала песня "Не забывай" (2015 год). Последующие работы Алины "Ревную" (2015 год), "Рождественская" (2015 год), "Собак@" (2016 год) сопровождались кардинальной сменой имиджа артистки.  Алина, которая была жгучей брюнеткой, перекрасилась в блондинку по просьбе режиссера одной из новых кинокартин, в которой она играет главную роль.

В 2017 году Гросу поменяла музыкальное направление и выпустила ряд танцевальных синглов: "Хочу я баса", "Вспоминать", "Последняя ночь". Успех композиций подкрепился скандальными видеоработами на YouTube.

Начало 2018 года ознаменовалось выпуском нового сингла "Ложь" и релизом 6-го студийного альбома "БАС".

В ноябре 2018 года певица выпустила клип на нашумевшую песню "Найки".

В конце 2018 года Гросу выпустила трек "Дикая". 

Карьера актрисы

Во время учебы в Москве Алина отснялась в нескольких сериалах: "Птица в клетке", "Преступление в фокусе", "Офицерские жены", отснявшись в эпизодических ролях. 

Вскоре артистку заметили, и пригласили играть более расширенные роли в сериалах "Офицерские жены", "Я люблю своего мужа", "Спецы".

В 2018 году взяла участие в сьемках, и сыграла одну из главных ролей в фильме "Тайная любовь".

Личная жизнь

Личная жизнь Алины Гросу остается тайной под семью замками - артистка не очень любит распространяться о своих отношениях с мужчинами.

Однако, у артистки был бурный роман с женатым игроком сборной Аргентины и "Манчестер Юнайтед" Маркосом Рохо. Она познакомилась с Рохо в 2014 году, однако, Алина не знала, кем он является, и что у него есть жена. Пара проводила много времени вместе, но после того, как узнала, что футболист женат, и у него есть ребенок.

Алина Гросу, Маркос Рохо
Алина Гросу и Маркос Рохо / http://super.ru

Певица однажды призналась фанатам, что пережила измену - ее бывший парень целовался с ее лучшей подругой на 18 день рождения певицы.

Сейчас известно, что певица с 2015 года года встречается с молодым человеком, но не показывает его фанатам, и не называет его имени - однако, называет его самым лучшим в мире мужчиной, и обещала показать его после свадьбы.

Алина Гросу
Алина Гросу со своим возлюбленным / https://www.instagram.com/alina_grosu/

В декабре 2017 года Гросу снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim. 

Алина Гросу
Алина Гросу снялась оголенной для мужского журнала / Instagram / maximmagazinerussia

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Алина Гросу
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