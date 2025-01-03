"Решение было болезненным": Юлия Санина сделала ошеломляющее заявление

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Фронтвумен украинской популярной группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила, что начался новый этап коллектива.
На своей странице в соцсетях Юлия поделилась, что им пришлось поставить точку.
"Чтобы в новом году начать новый этап, необходимо наконец-то поставить точку в одном важном вопросе", - отметила Санина.
Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.
"Мы вынуждены были принять это решение по ряду причин: продолжение военного положения, нефункционирование стадиона, утрата актуальности события, а также гастрольная пауза самой группы, – говорится в заявлении. – Для каждого из нас, для всей команды — это решение было болезненным, но необходимым. Мы признаем, что этот масштабный проект не выдержал испытаний пандемией и войной", - написано в сообщении.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Лолита Милявская похвасталась подарками от российских фанатов. Певица также отметила, что отправляется на отдых к морю.
А также путинист Филипп Киркоров призналась, что его дочь Алла-Виктория имеет сложный характер и часто "делает нервы" всем. Певец не в восторге от поведения дочери, но он все же старается приучать ее к труду.
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Кто такая Юлия Санина?
Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.
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