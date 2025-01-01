Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

Вы узнаете:
- Лолита Милявская рассказала о своих планах
- Предательница показала, что ей подарили россияне
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Мукачево, но живет в России и поддерживает ее террористическое вторжение в Украину, заявила, что хочет сбежать из Москвы ради отдыха в теплых краях. По всей видимости, путинистка улетела в новогоднюю ночь.
На своей странице в соцсетях Лолита отметила, что она заслужила отдых.
"Я была хорошей девочкой, и потому заслужила отдых на море. Вот примеряю купальники старые. В старые влезла, но боюсь, как бы они от старости не расползлись. Вы знаете, резинки слабеют", – сказала предательница.
Также Милявская показала подарки, которые она получила от жителей страны-оккупанта, где были футболки, брелки и свитер.
"Посмотрите, какая рвань! Вот в этой штуке замечательной я полечу", – подметила Лолита.
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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.
А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.
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Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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