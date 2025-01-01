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Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

Элина Чигис
1 января 2025, 09:48
1273
Лолита Милявская решила похвастаться подарками от россиян.
Лолита Милявская
Лолита Милявская собралась в отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Вы узнаете:

  • Лолита Милявская рассказала о своих планах
  • Предательница показала, что ей подарили россияне

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Мукачево, но живет в России и поддерживает ее террористическое вторжение в Украину, заявила, что хочет сбежать из Москвы ради отдыха в теплых краях. По всей видимости, путинистка улетела в новогоднюю ночь.

На своей странице в соцсетях Лолита отметила, что она заслужила отдых.

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"Я была хорошей девочкой, и потому заслужила отдых на море. Вот примеряю купальники старые. В старые влезла, но боюсь, как бы они от старости не расползлись. Вы знаете, резинки слабеют", – сказала предательница.

Также Милявская показала подарки, которые она получила от жителей страны-оккупанта, где были футболки, брелки и свитер.

"Посмотрите, какая рвань! Вот в этой штуке замечательной я полечу", – подметила Лолита.

Что россияне подарили Лолите Милявской
Что россияне подарили Лолите Милявской / фото: скрин instagram.com, Лолита Милявская

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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Кто такая Лолита Милявская

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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