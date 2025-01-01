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Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

Элина Чигис
1 января 2025, 12:44
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Филипп Киркоров рассказал, какая его дочь на самом деле.
Филипп Киркоров с детьми
Филипп Киркоров рассказал о своей дочери / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Филипп Киркоров сделал заявление о детях
  • Путинист отметил разницу в их поведении

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, признался, что его дети Алла-Виктория и Мартин сейчас учатся в одной из престижных московских школ.

Как рассказал путинист российским пропагандистам, его дочь выросла настоящей оторвой и Киркорову не нравится это.

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"Алла-Виктория всем "делает нервы". Это талант! Она гений в этом плане, конечно. Папина дочка, что могу сказать…" - отметил любитель диктатора Путина.

Также Киркоров рассказал, что он не может похвастаться примерным поведением Аллы-Виктории.

"Пусть лучше сейчас перебесится, чем вырастет и пойдет отжигать", - добавил путинист.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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