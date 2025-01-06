"В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника

Кратко:
- Вера Брежнева провела время с таинственным мужчиной
- Певица скрыла лицо спутника
Украинская популярная певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все поддержала Украину, не хочет рассекречивать своего нового избранника.
Отметим, в 2023 году стало известно о разводе певицы с российским продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака.
В конце прошлого года Вера намекала на то, что у нее появился возлюбленный, но не показывала его.
На своей странице в соцсетях певица все же опубликовала снимок мужчины, скрыв его лицо, написав лишь первую букву его имени "В", и поставила стикер в виде сердечка.
Мужчина был одет в черную толстовку, а лицо скрыл за кепкой. Судя по фото, пара проводила время в ресторане. Правда, артистка так и не рассказала, кем же ей приходится этот мужчина.
Вера Брежнева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.
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А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.
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Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
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