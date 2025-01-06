"В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника

Вера Брежнева приоткрыла тайну своей личной жизни.

https://glavred.info/starnews/v-vera-brezhneva-vpervye-pokazala-foto-novogo-izbrannika-10627892.html Ссылка скопирована

Вера Брежнева показала своего спутника / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Кратко:

Вера Брежнева провела время с таинственным мужчиной

Певица скрыла лицо спутника

Украинская популярная певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все поддержала Украину, не хочет рассекречивать своего нового избранника.

Отметим, в 2023 году стало известно о разводе певицы с российским продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака.

видео дня

В конце прошлого года Вера намекала на то, что у нее появился возлюбленный, но не показывала его.

На своей странице в соцсетях певица все же опубликовала снимок мужчины, скрыв его лицо, написав лишь первую букву его имени "В", и поставила стикер в виде сердечка.

Мужчина был одет в черную толстовку, а лицо скрыл за кепкой. Судя по фото, пара проводила время в ресторане. Правда, артистка так и не рассказала, кем же ей приходится этот мужчина.

Вера Брежнева провела время в ресторане / фото: скрин instagram.com, Вера Брежнева

Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

ad

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред