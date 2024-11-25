"Меладзе дал шанс": Вера Брежнева сделала громкое признание - что произошло

Вера Брежнева снова вспомнила своего бывшего мужа.

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Вера Брежнева сделала новое заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Кратко:

Вера Брежнева заговорила о начале своей карьеры

Певица рассказала, кому она благодарна за все

Украинская певица Вера Брежнева, которая ранее была в браке с российским продюсером-молчуном Константином Меладзе, поделилась, как она была в группе "ВИА Гра".

На своей странице в Instagram певица отметила, что обязана своей карьерой Меладзе.

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"22 года назад эта сочная булочка стала частью легендарной группы благодаря тому, что гениальный Константин Меладзе разглядел в ней талант и дал шанс проявить себя", – призналась Вера.

Также Брежнева рассказала, как благодарна бывшему мужу за любовь и музыку.

"И очень благодарна себе, что столько лет преданно иду по этому пути, сохраняя свет в сердце", –подытожила певица.

Вера Брежнева заговорила о Константине Меладзе / фото: скрин instagram.com, Вера Брежнева

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Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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