Константин Меладзе / Вконтакте

Дата рождения: 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР.

Детство и образование

Константин Меладзе родился в городе Батуми, Гурзия в семье Шота Константиновича и Нелли Акакиевны Меладзе.

У Константина есть брат - Валерий Меладзе, певец, и сестра - Лиана Меладзе, продюсер компании Velvet Music, которая на данный момент управляет всеми артистами Константина после закрытия продюсерского центра "Константа Рекордс".

Меладзе с братом и сестрой / https://www.instagram.com/meladze.ru/?hl=ru

Посмотрев фильм "Полонез Огинского" Костя увлекся музыкой. Изначально он хотел научиться играть на скрипке, и его мама отправила в музыкальную школу. Спустя время, Меладзе попробовал играть и на рояле. Однако, ни на одном из инструментов у Кости не получалось играть, и даже преподаватели музыкальной школы говорили, что у него нет слуха и чувства ритма.

Меладзе бросил занятия музыкой, но когда в доме появилась гитара, он освоил игру на инструменте, и стал часто играть для друзей и знакомых.

Меладзе окончил Николаевский кораблестроительный институт имени адмирала Макарова, где учился вместе с братом Валерием.

Константин с Валерием в молодости / https://24smi.org

После окончания обучения Константин работал инженером-проектировщиком в конструкторском бюро.

Творческая деятельность

В студенческие годы братья Меладзе вместе работали в институтской музыкальной группе "Апрель".

В 1989 году Меладзе записал с братом выступление, и эта запись попала в руки Киму Брейтбургу, солисту и продюсеру группы "Диалог", который пригласил братьев на работу в свой ансамбль. Группа выпустила альбомы "Посредине мира" и "Осенний крик ястреба", несколько песен для которых написал Константин.

В 1993 году Константин и Валерий покинули группу "Диалог" и занялись сольным творчеством. Они начали создавать собственную программу, в которой Валерий исполнял только композиции, написанные его братом.

В 2000 году Константин совместно с продюсером Дмитрием Костюком основал группу "ВИА Гра", работа с которой принесла композитору широкую известность.

Константин Меладзе и "ВИА Гра" / https://24smi.org

Меладзе писал одни хиты за другими: "Попытка № 5", "Не оставляй меня, любимый!", "Мир, о котором я не знала до тебя".

В 2001 году Меладзе выступил стал автораом песен, представленных в рамках мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". Данный проект украинского канала "Iнтер" стал очень популярен в Украине, а затем был также показан в России и других странах СНГ.

Кроме того, Константин был композитором и музыкальным продюсером мюзиклов "Золушка" (2002), "Сорочинская ярмарка" (2004). Выступил музыкальным продюсером фильма "Стиляги" (2008).

В 2010 году "ВИА Гра" выпустила клип на песню "Притяженья больше нет", записанную с Валерием Меладзе.

Константин является продюсером своего брата, известного российского певца Валерия Меладзе, певицы Веры Брежневой, групп "ВИА Гра" и MBAND и пишет песни для их репертуара. Также песни Константина исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Валерия, Ани Лорак, Полина Гагарина, Анастасия Приходько, Григорий Лепс, Таисия Повалий, Верка Сердючка, группы "ВИА Гра", "БиС", "Инь-Ян" и многие другие артисты.

В 2007 году Меладзе стал продюсером российской "Фабрики звезд—7", вместе со своим братом Валерием Меладзе.

Летом 2009 года Константин принял предложение украинского "Нового канала" и возглавил "Фабрику зірок-3" (Украина).

В 2010 году был музыкальным продюсером украинского шоу талантов — "Украина слезам не верит".

В 2011 году продюсировал талант-шоу вокалистов "Голос страны" ("Голос країни").

В 2012 году продюсировал и второй сезон шоу "Голос страны".

В 2012 году на украинском телеканале 1+1 стартовало талант-шоу "Голос. Дети", музыкальным продюсером которого также стал Константин.

27 июля 2012 года состоялся Творческий Вечер Константина Меладзе в городе Юрмала на Международном конкурсе молодых исполнителей Новая волна 2012, где более 30 певцов пели его песни.

31 августа 2012 года Константин Меладзе удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств Украины".

В декабре 2012 года продюсер Константин Меладзе объявил о роспуске поп-группы "ВИА Гра", а позже заявил о запуске на телеканале "НТВ" с сентября 2013 годателевизионного талант-шоу "Хочу V ВИА Гру", представляющее собой международный кастинг в новый состав группы девушек с Украины, из Белоруссии, России и Казахстана.

После завершения отбора участниц в новый состав герл-группы, Константин Меладзе решил создать еще и бой-бэнд, и 30 апреля 2014 года объявил о начале кастинга мужчин из стран СНГ. Окончательный состав мужской вокальной поп-группы определился в новом телевизионном шоу "Хочу к Меладзе", которое стартовало осенью 2014 года на телеканале НТВ.

В 2015 году Константин стал одним из продюсеров нового музыкального проекта "Главная сцена", в котором он должен направлять его выбранных участников в сфере неоклассики. По итогу голосования победителем шоу стал подопечный Константина — Сардор Милано.

В этом же году, Валерий и Константин Меладзе впервые за 30 лет творческой деятельности записали совместный дуэт на песню "Мой брат".

В 2017 году на своем творческом вечере Меладзе исполнил песню "Опять метель".

В октябре 2018 года Константин стал одним из наставников шоу "Голос!" на российском Первом канале.

Константин Меладзе стал одним из тренеров вокального шоу / https://www.instagram.com/voice1tv/

ДТП

Вечером 27 декабря 2012 года на 32-м километре трассы Киев — Обухов Константин Меладзе на своем автомобиле Lexus сбил женщину. Композитор был трезв, не пытался скрыться, сам вызвал полицию, даже пытался оказать первую помощь, но спасти женщину не удалось. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сиротами остались двое маленьких детей — 5-летний Данила и 2-летняя София, которых Меладзе пообещал содержать, и каждый месяц перечислять на их счет деньги.

29 декабря 2012 года было начато уголовное производство, Меладзе "светило" от 3 до 8 лет лишения свободы.

30 июля 2013 года дело было закрыто, экспертизы показали, что Меладзе сделал все возможное, чтобы избежать ДТП, то есть в его действиях не было преступной неосторожности и, собственно, состава преступления.

Личная жизнь

В 1994 году Меладзе женился на Яне Сумм. В браке у пары родились трое детей: дочь Алиса, дочь Лия, с сын Валерий, который страдает аутизмом.

20 августа 2013 года через 19 лет совместной жизни пара развелась. Константин перебрался из Киева в Москву, дети остались с мамой, но Меладзе продолжает о них заботиться.

Валерий Меладзе с первой женой и детьми / https://uznayvse.ru

23 октября 2015 года в Форте-дей-Марми был зарегистрирован брак с Верой Брежневой - украинской певицей, актрисой, бывшей участницей поп-группы "ВИА Гра".